TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord: Onu, “la più pericolosa crisi nucleare”

L’Onu getta per una via il velo dell’ipocrisia e della diplomazia “controllata”: con la Corea del Nord si rischia la terza guerra mondiale, altro che scherzi. Le parole del segretario generale Onu Antonio Guterres arrivate ieri sera dopo le ennesime schermaglie durate un’altra giornata intensa tra Corea del Nord, Usa, Giappone, Sud Corea e Russia, e non solo. È infatti ancora di ieri la minaccia lanciata dalla Francia con il ministro della Difesa del governo Macron: «I missili nordcoreani potrebbero essere in grado di raggiungere l'Europa prima del previsto»: lo ha detto la ministra francese della Difesa, Florence Parly durante un incontro a Tolone. Con l’Europa implicata la dimensione mondiale del possibile e terribile conflitto nucleare purtroppo è all’ennesima potenza: «Impariamo dalle Guerre Mondiali. Non sono cominciate in un solo momento, ma a causa di un'escalation di decisioni prese da vari Paesi. E' un rischio che dobbiamo evitare», ha riferito il n.1 Onu dopo le minacce mondiali sorte in questi mesi. Oggi da segnalare di importante il vertice bilaterale tra Russia e Corea del Sud con l’atteso incontro Putin-Moon Jae-in, i due leader che più di tutti hanno cercato e cercano ancora la via del dialogo diplomatico per scongiurare l’avvio della terza guerra mondiale.

IL RICATTO DI KIM JONG-UN

La Corea del Nord sta cercando da un lato di ovviare alla gravissima crisi interna con una propaganda bellica (sula scia delle altre terribili dittature del recente passato), dall’altro la terza guerra mondiale “in potenza” che potrebbe scatenarsi assomigli molto da vicino ad un grande ricatto per gli Stati Uniti d’America. La corsa alle armi atomiche nucleari, ormai quasi complete, potrebbero far scattare quanto ipotizzato dal New York Times questa mattina: «Kim potrebbe usare i suoi missili per costringere gli Stati Uniti a ritirare i loro militari attualmente stanziati in Corea del Sud e in Giappone. Oppure potrebbe usarli per costringere Stati Uniti e Cina a considerarlo un loro pari, una delle figure politiche fondamentali da consultare per qualsiasi questione riguardi l’Asia orientale». Ora reta da capire cosa e come Trump vorrà rispondere, se singolarmente o tornando ad un dialogo stretto con le potenze mondiali di G7 e Onu. Il presidente Usa dovrà decidere dunque se dar seguito alle sue promesse in campagna elettorale di lasciare la regione asiatica con tutte le truppe, o se invece continuare il braccio di ferro (che va detto, finora, non ha portato così tanti frutti positivi all’intera comunità internazionale).

