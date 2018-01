Corea del Nord, “è ora di bombardare”/ Terza Guerra Mondiale, Luttwak shock: “Pyongyang non si fermerà”

Corea del Nord-Sud Corea: terza guerra mondiale, ultime notizie. "È ora di bombardare", le parole choc di Edward Luttwak e gli accordi pre-Olimpiadi tra Seul e Pyongyang

10 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Corea del Nord-Sud Corea

Il giorno dopo il primo grande disgelo tra Corea del Nord e Sud Corea, arriva subito una voce fuori dal coro che richiama all’estremo pericoloso per una terza guerra mondiale “prossima” proprio nello scontro tra Pyongyang e il resto del mondo. «È ora di bombardare la Corea del Nord»: a parlare è il famoso politologo romeno, naturalizzato americano, Edward Luttwak che su Foreign Policy va giù dritto senza alcuna remora sulle prossime scelte geopolitiche da prendere per evitare la catastrofe. Ora, l’analista è noto per le sue tendenze alquanto “guerrafondaie” ma rappresenta una voce non tanto fuori dal coro negli Usa dove sappiamo bene che, ad esempio Trump, è alquanto sospettoso sugli accordi e tavoli di pace che si stanno portando avanti tra Seul e Pyongyang. «Nonostante i recenti colloqui con il Sud, Pyongyang continuerà ad avanzare nel suo obiettivo di ottenere un arsenale nucleare, avendo già testato l'atomica nell'ottobre 2006, nel maggio 2009, nel febbraio 2013, nel gennaio 2016, nel settembre 2016 e nel settembre 2017», ha scritto nel suo articolo-choc Luttwak che arriva a suggerire nel dettaglio cosa dovrebbe fare Trump e l’Onu nei prossimi mesi. «Ognuno di questi test sarebbe stato per gli Usa un'eccellente occasione per fare ciò che Israele fece in Iraq nel 1981 e in Siria nel 2007: effettuare raid con bombe convenzionali per negare il possesso dell'atomica a quei regimi che non dovrebbero nemmeno avere armi convenzionali. Fortunatamente c'è ancora tempo per lanciare un attacco di questo tipo». Insomma, agire prima che sia troppo tardi è la parola d’ordine per lui e per tanti analisti non solo Usa sparsi nel mondo. Non resta che capire però come le varie cancellerie si muoveranno, tenendo conto che scrivere articoli di geopolitica è un conto, avere la responsabilità di miliardi di vite umane “in scacco” con un solo pulsante nucleare, è un altro..

CIO, “ATLETI NORDCOREA-SEUL INSIEME GRANDE PASSO AVANTI”

Intanto però la giornata di ieri passerà alla storia come il primo serio riavvicinamento tra le due Coree, sullo sfondo dello spirito olimpico consolidato tra i due Paesi-coltelli da oltre sessant’anni. La Corea del Nord parteciperà alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. La clamorosa svolta è arrivata durante i colloqui che si stanno tenendo tra le due Coree a Panmunjom, villaggio a cavallo della frontiera del 38° parallelo dove fu firmato il cessate il fuoco della guerra nella 1953. Il regime di Kim Jong-un ha espresso ieri ufficialmente la volontà di inviare una delegazione di atleti e funzionari ai Giochi; «Queste proposte sono un grande passo in avanti per lo spirito olimpico», ha fatto sapere Thomas Bach, presidente del Cio, in una dichiarazione scritta. Il Comitato Olimpico internazionale ha anche detto che valuterà tutte le proposte per poter accettare gli atleti nordcoreani, magari con delle wild card apposite: «Il Cio discuterà quindi queste proposte, in particolare per quanto riguarda la presenza, il numero e i nomi degli atleti nordcoreani». Un passo avanti deciso verso qualcosa che sa molto poco di “sport” e tantissimo di politica internazionale.

