Terza Guerra Mondiale/ Colloqui di pace Usa-Corea del Nord? Trump, “sì al dialogo ma a tempo debito”

11 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump e Moon Jae-in (LaPresse)

Donald Trump sembra per ora aver preso “bene” il momento di dialogo “positivo e costruttivo” tra le due Coree e non ha “forzato” la mano con altre provocazioni in questo momento utili solo a rinfocolare il clima da terza guerra mondiale, purtroppo sempre sullo sfondo e mai fino alla fine “eliminato”. Ieri sera il presidente americano ha chiamato il suo omologo in Sud Corea, l’alleato Moon Jae-in e ha espresso tutto il suo apprezzamento per la linea condotta finora da Seul nell’apertura dei negoziati di pace e denuclearizzazione con il regime di Kim Jong-un.

L’occasione delle Olimpiadi finora sta funzionando e - anche se la stessa Seul ha ribadito ieri di non volere per questo cedere di un millimetro rispetto alle sanzioni comminate dall’Onu contro Pyongyang fino a quando il regime diminuirà la minaccia nucleare - per Trump è tempo di pensare anche ad eventuali ipotesi di colloqui anche tra usa e Pyongyang: «lo faremo sì, ma a tempo debito e a condizioni ben definite», ha assicurato Trump al presidente sudcoreano nel colloquio telefonico. «I due leader hanno concordato di tenere consultazioni strette sulla direzione dei colloqui Sud-Nord» si legge infine in una nota diramata dalla presidenza di Seul. Terza Guerra Mondiale evitata? Questo ancora no, ma la strada aperta dal disgelo olimpico è presente e non (più) utopica.

INGENTE DELEGAZIONE NORD COREA ALLE OLIMPIADI

Trump ha poi ringraziato ancora Moon Jae-in per il suo ruolo di leadership nel rendere i colloqui con la Corea del Nord possibili e non più d’ostacolo. Il tema Olimpiadi è stato poi toccato dallo stesso presidente Usa quando ha ricordato come sarà Mike Pence - vice Trump - a guidare la delegazione americana agli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang, che si terranno dal 9 al 25 febbraio nella località sudcoreana a 80 km dalla linea del cessate il fuoco con il Nord. A proposito di delegazioni, la giornata di ieri è stata importante anche per alcune conferme mandate dalla Nord Corea al Comitato Olimpico Internazionale: di fatto si avrà alle Olimpiadi tra meno di un mese un gruppo aggregato di giornalisti, atleti, tifosi, team di artisti e di performer e ovviamente anche funzionari statali che in tutto raggiunge le 400-500 persone in tutto.

Lo ha fatto sapere il premier di Seul, Lee Nak-yon, nell'incontro con le società sponsor dell'evento: una presenza importante e decisiva sul fronte diplomatico che però non toglie alcune perplessità che i Paesi sul Pacifico hanno nei confronti di queste improvvise “aperture” del dittatore nordcoreano. Il premier giapponese Shinzo Abe, ad esempio, non è pienamente convinto del frutto positivo di questi colloqui: «il dialogo fine a se stesso non ha alcun significato, l’unica cosa che ha rilevanza è l’abbandono completo, documentato e irreversibile del programma nucleare». A corredo, lo stesso governo sudcoreano “imita” la linea di Trump: dialogo sì, ma solo a certe condizioni, «Non abbiamo alcun piano per allentare le sanzioni a Pyongyang in violazione degli impegni internazionali previsti dalle risoluzioni dell’Onu», conclude la nota del governo di Seul.

