TERZA GUERRA MONDIALE/ Putin elogia la maturità di Kim Jong Un

12 gennaio 2018 Fabio Belli

Putin elogia Kim Jong Un (foto LaPresse)

Che gli Stati Uniti stiano cercando da tempo alleati di peso per isolare il regime nordcoreano di Kim Jong Un non è certo un mistero, vista la politica aggressiva intrattenuta da Donald Trump in merito da quando è stato eletto presidente. Atteggiamento che, col pericolo dello scoppio di una Terza Guerra Mondiale, è sempre stato tenuto in grande considerazione da parte della comunità internazionale. Ma la Russia non ha mai dimenticato che la Corea del Nord è sempre stata un alleato strategico sin dai tempi dell'Unione Sovietica, e dunque pur ascoltando sempre con attenzione le ragioni americane nello stato di tensione venutosi a creare con Pyongyang, non ha mai preso le distanze totalmente da Kim Jong Un. E le ultime parole di Vladimir Putin riguardo la situazione non fanno che confermare questo quadro, visto che il Presidente russo non ha esitato a definire il leader nordcoreano "un politico maturo", dicendosi dunque sicuro del fatto che la situazione sia sotto controllo riguardo il pericolo dello scoppio di un conflitto nucleare.

TERZA GUERRA MONDIALE, "LA COREA DEL NORD HA IL SUO OBIETTIVO STRATEGICO"

Le parole di Putin sono inequivocabili riguardo la fiducia che il presidente russo sembra avere nelle decisioni che Kim Jong Un potrebbe prendere sul nucleare e nei rapporti con gli Stati Uniti: "Kim Jong Un è un uomo politico assolutamente competente e già maturo - ha dichiarato Putin in occasione di un incontro con la stampa russa in cui la crisi nordcoreana è stata uno degli argomenti principali - Penso che Kim Jong-Un abbia senza dubbio vinto questa partita. Ha risolto il suo obiettivo strategico: ha una carica nucleare, un missile d'una portata globale - che può arrivare fino a 13.000 km - che può raggiungere qualsiasi punto della terra, ad ogni modo qualsiasi angolo del territorio del suo probabile nemico". Dunque secondo Putin l'interesse principale del leader nordcoreano in questo momento è quello di "armonizzare" la situazione e non creare ulteriore tensione.

