TERZA GUERRA MONDIALE/ Putin sibillino: "so chi ha colpito le basi russe in Siria e non è la Turchia"

Terza Guerra Mondiale: Vladimir Putin si è detto certo che a colpire le basi russe in Siria una settimana fa non sia stata la Turchia ma qualcuno che vuole rompere quell'asse. Trump avvisato

Vladimir Putin (foto da Lapresse)

Lo scenario geopolitico internazionale muta repentinamente di giorno in giorno e il rischio che una Terza Guerra Mondiale abbia inizio non è da trascurare solo perché nella penisola coreana i rapporti tra il Nord e il Sud, e dunque fra Trump e Kim, appaiono negli ultimi giorni più distesi. Basta guardare cos'è avvenuto in Siria il 6 gennaio scorso, quando droni artigianali hanno attaccato la base russa di Hmeimim, senza fare vittime né danni, mentre altri tre attaccavano quella della Flotta a Tartous. Vladimir Putin, come riportarto da euronews.it, si è detto convinto che a sferrare l'attacco non sia stata la Turchia, come ipotizzato inizialmente:"Ho appena parlato al telefono con il presidente Erdogan di questo episodio e sono sicuro che l'esercito turco e il governo turco non hanno nulla a che fare con questo. In realtà, quella parte della zona di Idlib dovrebbe essere controllata dalla Turchia ma francamente a volte perdiamo il controllo anche su ciò che controlliamo. Ci sono dei provocatori, ma non sono i turchi. Sappiamo chi sono. Sappiamo quanto, e chi li ha pagati per questa provocazione". A detta di Putin si tratta di "un segnale che non fa ben sperare perchè il lancio dei droni intendeva far deragliare gli accordi tra le potenze attrici nel teatro siriano e ostacolare le relazioni della russia con i suoi partner, Turchia e Iran in testa. E' stato un tentativo di distruggere questa relazione". E chi più degli Usa ha interessa a complicare la vita ai russi? Il destinatario del monito di Putin, non a caso, sembra proprio Donald Trump.

LA SITUAZIONE IN COREA

Sembra essersi improvvisamente placato il vento di Terza Guerra Mondiale che spirava fino a pochi giorni fa dalla penisola coreana. Le ormai prossime Olimpiadi invernali in Corea del Sud hanno fatto sì che quella che è stata già ribattezzata la "diplomazia degli sci" sciogliesse il gelo - è proprio il caso di dirlo - tra il governo di Moon Jae-in e quello della Corea del Nord. Proprio il regime retto da Kim Jong-un, dopo l'incontro fra le delegazioni dei due Paesi dei giorni scorsi, ne hanno proposto un altro operativo il prossimo 15 gennaio, che avrà come tema la visita di artisti nordcoreani in Corea del Sud. In un comunicato del ministero per la Riunificazione nazionale si afferma che "le autorità hanno avvertito la parte nordcoreana che la nostra delegazione si recherà a Panmunjom il 15 gennaio per l'incontro". La speranza è che le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, che si terranno dal 9 al 25 febbraio, costituiscano molto più di una semplice tregua.

