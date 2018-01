LIBIA, SPARI ALL’AEROPORTO DI TRIPOLI/ Scontri tra milizie armate: scalo bloccato, morti e feriti

Libia, spari e scontri tra milizie armate all'aeroporto di Tripoi: ultime notizie, scalo bloccato, 15 morti e molti feriti. Attaccata la prigione di Mitiga "per liberare prioginieri Isis"

15 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Libia, guerra tra milizie (LaPresse)

Un violento scontro a fuoco all’aeroporto di Tripoli ha portato il blocco totale dello scalo, l’evacuazione di tutta l’area e purtroppo anche la presenza di numerose vittime. Sarebbero due le milizie armate opposte che si sono scontrate questa mattina nell’aeroporto centrale della Libia, come riportano le agenzia internazionali: disordini iniziati appena dopo l’alba con numerosi colpi di artiglieria che sono stati scagliati, pare, per liberare alcuni prigionieri dell’Isis tenuti dentro alla prigione di Mitiga, posta all’interno della maxi area dello scalo di Tripoli. Pare, dalle prime fonti raggiunte, che i morti siano almeno 15 e i feriti superino la quota 30: secondo il Libyan Observer, invece, ci sarebbero almeno 11 morti e 37 feriti. Insomma, la situazione è drammatica con gli scontri che continuano anche poco fa all’interno dell’aeroporto.

ATTACCATA LA PRIGIONE DI MITIGA

«Un gruppo di miliziani ha attaccato la prigione di Mitiga che si trova all'interno dello scalo, nell'area di Sooq Jumua, per liberare prigionieri di Daesh e di Al Qaeda», spiega in un comunicato la presidenza del governo d’accordo nazionale. Fonti di agenzia libica locale, le due milizie sarebbero legate al governo di Accordo Nazionale Libico e hanno causato nell’immediato la chiusura al traffico aereo dello scalo di Tripoli Mitiga. Questa era una base militare vicino al centro di Tripoli e lo è stato fino al 2014 quando agiva anche come aeroporto civile della città. «Annessa alla base si trova la prigione dove sarebbero avvenuti i combattimenti. A controllare scalo e carcere, l'unità militare islamica anti-terrorismo Rada, che ha confermato che tutta l'area è stato presa di mira da un gruppo di miliziani facenti capo a un personaggio di nome "Bashir 'the Cow'", nel tentativo di far fuggire dei detenuti», spiega Repubblica nel suo focus sugli scontri in corso in Libia. Secondo quanto riportato invece dal ministro dell’Aviazione civile libica, Nasseraldin Shaeb, «tutti i voli diretti a Tripoli sono stati deviati su Misurata».

© Riproduzione Riservata.