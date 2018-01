TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, Trump “buoni rapporti con Kim? Fake news”. Nave Marina Usa in Giappone

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi: Corea del Nord, Trump accusa di fake news il Wsj, "non ho buoni rapporti con Kim Jong-un". Nave della Marina Usa in Giappone

15 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale (LaPresse)

Il presidente Trump non ci sta e le “aperture” dei giorni scorsi che avevano fatto pensare ad un disgelo contro la terza guerra mondiale ora subiscono un netto ridimensionamento. «”Probabilmente ho un’ottima relazione con Kim Jong Un”, non l’ho mai detto. Io ho detto “avrei” al condizionale, e fa tutta la differenza del caso», commenta il presidente Usa dopo che già la sua portavoce Sarah Sanders aveva smentito la ricostruzione fatta dal Wall Street Journal dopo l’intervista avuta con lo stesso presidente repubblicano. «Un fake news, l’ennesima», accusa la Casa Bianca contro il giornale liberal della capitale: «Ovviamente non ho detto una cosa del genere. Ho detto: ‘Avrei una buona relazione con Kim Jong Un’. C’è una grande differenza. Fortunatamente noi ora registriamo le conversazioni con i reporter. Loro sapevano esattamente cosa ho detto e cosa intendevo dire. Volevano solo una storia. FAKE NEWS!» commenta ancora Trump tutt’altro che disponibile ad ammettere rapporti finora mai avvenuti con il leader e dittatore di Pyongyang. Insomma, le aperture finora rimangono solo tra Seul e Corea del Nord anche se dietro ovviamente vi sta il bene placito di The Donald, con buona pace dell’Onu che si dice assai positivo per l’ultimo periodo di “disgelo” prima delle Olimpiadi.

NAVE DA GUERRA A NAGASAKI

Intanto, dopo aver bloccato le esercitazioni nel Pacifico nel Mar del Giappone tra Usa e Seul, torna di “moda” la presenza di navi americane nella zona. «La nave da guerra anfibia Usa 'Wasp' ha raggiunto le coste sud occidentali del Giappone, approdando al porto di Sasebo, nella prefettura di Nagasaki», ha rilanciato ieri sera l’Ansa citando fonti internazionali. Non sono previste particolari esercitazioni ma la tensione di una guerra mondiale potenzialmente sempre esplosiva non fa abbassare la guardia alla Marina di Trump. Sulla nave sono state disposte delle modifiche per dislocare i convertiplani Osprey, oltre a fornire appoggio agli aerei Stealth F35-B, già schierati nella base statunitense di Iwakuni, a ovest del Giappone: non solo, la nave può trasportare caccia di ultimissima generazione (F-35B) e imbarcare un equipaggio fino ad un massimo di 1100 tecnici e 1600 marines. Ufficialmente l’arrivo della nave americana coincide con lo stallo continuo dei rapporti tra Nord Corea e Usa ma di fatto rappresenta un “monito” lanciato a Kim Jong-un: Giappone e americani non scherzano e guardano con sospetto alle aperture con dialogo tra Seul e Pyongyang. Insomma, uomo (coreano) avvisato mezzo salvato…

