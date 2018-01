Terza guerra mondiale/ Usa, summit col Canada per aumentare la pressione sulla Corea del Nord

Terza guerra mondiale: le ultime notizie di oggi e gli aggiornamenti. Usa, summit col Canada per aumentare la pressione sulla Corea del Nord. Ma Cina e Russia non hanno ricevuto l'invito...

16 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Terza guerra mondiale, Donald Trump (Foto: LaPresse)

Gli Stati Uniti vogliono aumentare al massimo la pressione sulla Corea del Nord, per questo terrà con il Canada un summit internazionale nel quale si discuterà di nuove sanzioni per chi rifornisce di carburante il regime di Kim Jong-un. L'indiscrezione è stata lanciata dal Financial Times, secondo cui Russia e Cina non sono state invitate al summit. La reazione dei due Paesi è stata dura: l'iniziativa è stata definita un ritorno alla «mentalità della guerra fredda». L'idea è di colpire le navi che consegnano petrolio a Pyongyang. Come? Impedendo l'accesso ai porti nordcoreani. Il timore però è che una semplice introduzione delle sanzioni non sia sufficiente, quindi si sta pensando di concentrare l'attenzione sulle società che violano i divieti e rafforzare il controllo delle frontiere nella regione. L'assenza di Cina e Russia al summit rischia però di compromettere i tentativi di Washington di costruire una colazione internazionale contro la Corea del Nord.

USA E CANADA, SUMMIT SENZA RUSSIA E CINA SU NORD COREA

Dura critica da parte del Financial Times all'iniziativa degli Stati Uniti e del Canada, che hanno escluso Cina e Russia dal summit di Vancouver. Questa decisione non aiuterà a placare la tensione nella penisola coreana, visto che mancheranno all'incontro «i partecipanti importanti». La decisione è stata giudicata «inappropriata» da Maria Zakharova, rappresentante ufficiale del Ministero degli esteri russo, perché recentemente ci sono stati «segnali di un movimento verso il dialogo tra il nord e il sud della penisola coreana». Ma il fatto è che Trump è titubante di fronte alla prospettiva di colloqui militari tra Seul e Pyongyang, scaturita dalla decisione della Corea del Nord di partecipare alle Olimpiadi invernali. I funzionari statunitensi hanno quindi invitato la Casa Bianca ad astenersi da qualsiasi decisione che possa creare divergenze con la Corea del Sud. Per gli analisti cinesi gli organizzatori del summit stanno rischiando di resuscitare il conflitto coreano degli anni '50.

