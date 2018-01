CRISTIANI PERSEGUITATI/ Iraq, il ritorno a casa di Helda: non abbiamo mai smesso di credere nell'aiuto di Dio

I cristiani fuggiti dall'Isis cominciano a tornare nelle loro case in Iraq, ma c'è ancora paura di essere perseguitati in futuro. Il racconto di una bambina di 10 anni

17 gennaio 2018

Cristiani in Iraq, foto La Presse

"Ci sentivamo umiliati a ricevere gli aiuti, il cibo, i vestiti, perché non avevamo mai pensato che sarebbe arrivato il giorno in cui saremmo stati ridotti come dei barboni, oppressi senza forze e potere". Così racconta con grande lucidità Helda Khalid Jacob Hindi una bambina di soli 10 anni che solo adesso è potuta tornare a casa, nel villaggio di Qaraqosh nella piana di Ninive in Iraq, da dove lei e la sua famiglia erano stati costretti a scappare nell'agosto 2014 all'arrivo dell'Isis. Ero terrorizzata all'idea di non rivedere mai più i miei amici, la mia città, la mia scuola, racconta. Adesso però ha ritrovato la sua scuola e i suoi vecchi amici: "Durante l'esilio avevamo solo Dio e non abbiamo mai cessato di credere nella sua pietà per tutti coloro che soffrono in Iraq e nel mondo. I miei familiari non hanno mai smesso di credere che Dio fosse sempre vicino a noi. Per quanto possa vedere del mio passato, Dio mi è sempre stato vicino".

Del suo futuro dice che non sa bene cosa fare: vorrebbe rimanere in Iraq perché è la sua casa, ma ha ancora paura che i cristiani possano venire perseguitati: "Ho un messaggio per le nazioni occidentali: aiutate per quanto possibile i cristiani perché in Iraq sono vicini all'estinzione. Abbiate compassione per noi e sarete ricompensati in cielo". Purtroppo Helda non conosce la realtà della politica internazionale, dove della sofferenza delle minoranze non interessa a nessuno, scambiate come pedine nel gioco degli interessi di ogni singolo paese e nlla loro corsa al potere. Il suo sogno? "Diventare una dentista per servire la mia comunità, il mio paese, dovunque dovessi andare a vivere" (testimonianza raccolta da Ragheb Elias Karash dell'Aiuto alla Chiesa che soffre degli Stati Uniti).

