TERZA GUERRA MONDIALE/ Kim Jong Un si gioca la carta delle ballerine

17 gennaio 2018 Fabio Belli

Kim Jong Un (foto LaPresse)

La tensione tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti e i suoi alleati raggiunge picchi importanti. Nonostante questo, le prossime Olimpiadi invernali in Corea del Sud potrebbero rappresentare un’opportunità di apertura non indifferente. Questo perché ci sono stati diversi ammiccamenti tra le parti su una presenza di una delegazione da Pyongyang, un gesto che sarebbe visto come distensivo su tutti i livelli. C’è però da affrontare la questione relativa alle mosse a sorpresa che il leader nordcoreano Kim Jong Un potrebbe mettere a punto per stupire, con tutti gli occhi del mondo puntati addosso. E la mossa a sorpresa potrebbe essere proprio l’invio di un gruppo di ballerine, molto famoso in Corea del Nord, chiamato Moranbong, che spesso interpreta canzoni patriottiche in favore del leader, ma anche grandi classici della musica occidentale, come ad esempio la colonna sonora del film Rocky che grande successo ha avuto a Pyongyang. L’invio delle ballerine e cantanti sarebbe uno straordinario elemento di folklore, ma a Seul la cosa non viene vista propriamente di buon occhio.

IL RUOLO DEL MINISTERO DELLA RIUNIFICAZIONE

La Corea del Sud infatti non vorrebbe che l’esibizione si trasformasse in una parata ad uso e consumo del leader, con canzoni patriottiche e inni a favore del regime di Pyongyang. Le Moranbong potranno dunque esibirsi solamente se arrivasse l’ok di Seul, ma senza canzoni esplicitamente dedicate a Kim Jong Un. Più probabile la presenza invece dell’orchestra Samiyon, sempre provenienti dalla Corea del Nord, uno spettacolo musicale che si prospetta particolarmente affascinante. Insomma, bisognerà capire quali saranno le concessioni che la Corea del Sud farà ai cugini del Nord in un clima di distensione, ma che al tempo stesso non dovrà diventare di propaganda. Una situazione che vede gli Stati Uniti come osservatori interessati rispetto alle attività portare avanti dal ministero della Corea del Su per l’Unificazione delle due Coree, un’istituzione che proprio dal clima di grandissima tensione venutosi a verificare negli ultimi mesi, potrebbe trarre la spina decisiva per ottenere risultati impensabili. E in questo scenario lo sport e le Olimpiadi di Pyeongchang potrebbero giocare un ruolo decisivo.

