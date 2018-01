IRAN, PROTESTE, MORTI E ARRESTI/ Ultime notizie, la nuova "onda verde" che rischia di rovesciare Rouhani

Proteste in Iran: continuano per il sesto giorno di fila le proteste contro il carovita e la corruzione. Il governo di Rouhani rischia di vedersi sfuggire di mano la situazione: già 22 morti

Scontri in Iran (foto da Twitter)

Vanno avanti per il sesto giorno consecutivo le proteste in Iran e il bilancio dei morti e degli arresti tra i manifestanti inizia a preoccupare non poco la comunità internazionale. L'ultimo bollettino parla di 22 vittime, di cui soltanto 9 nella notte appena trascorsa e di circa 450 persone arrestate. Molte di queste, come ha dichiarato il capo della Corte rivoluzionaria di Teheran, rischiano di essere incriminate per Muharebeh (guerra contro Dio), per cui è prevista la pena di morte. Una conseguenza delle proteste iniziate giovedì scorso a Mashhad, città conservatrice di 2 milioni di abitanti nel nord-est dell’Iran, che hanno messo nel mirino - oltre che il carovita e la disoccupazione - anche la corruzione del governo. E se si considera l'ordinamento teocratico del Paese, frutto della rivoluzione khomeinista del 1979, si intuisce in maniera chiara che lo spunto per l'accusa di Muharebeh esiste da un punto di vista ideologico ma forse anche giuridico: chi mette in dubbio il regime, insomma, mette in dubbio Dio e "merita", per questo, di morire.

UNA NUOVA ONDA VERDE?

Diversi osservatori politici e conoscitori delle dinamiche interne all'Iran sono concordi nel dire che questo movimento di sommossa sia di fatto sfuggito di mano ai suoi registi. In tanti, infatti, credono che ad aver organizzato le prime proteste siano stati gli ambienti ultra-conservatori vicini all'ayatollah Ali Khamenei, il leader spirituale che si oppone alle politiche del presidente Rouhani. L'indignazione della gente, però, si sarebbe diffusa con una velocità e una forza che i primi movimentaristi non hanno saputo calcolare, travolgendo anche la guida suprema iraniana. Nelle immagini delle proteste che stanno facendo il giro del mondo sta poi iniziando a spuntare con una certa ricorrenza la bandiera verde, simbolo di per sé dell'Islam, ma per alcuni richiamo incontrovertibilmente legato alla famosa "Onda Verde", il movimento che contestò i presunti brogli verificatisi nel 2009 alle elezioni presidenziali vinte dal conservatore Mahmud Ahmadinejad. In questo momento è comunque difficile immaginare come possa evolversi la situazione nel Paese, ma è certo che il presidente Rouhani si trovi tra due fuochi. Da una parte gli occhi della comunità internazionale, Trump in testa, decisa a far rispettare il diritto a manifestare pacificamente da parte dei cittadini; dall'altra la necessità di sopprimere sul nascere un moto di ribellione contro il governo che - di questo passo - rischierebbe di travolgere tutto il sistema iraniano.

