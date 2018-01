Attacco terroristico in hotel a Kabul/ Afghanistan, appello ospiti: “Venite a salvarci prima che ci uccidano”

20 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Attacco terroristico in hotel a Kabul (Immagine di repertorio, LaPresse)

Attentato a Kabul, dove una cellula terroristica ha attaccato l'hotel Intercontinental. Un kamikaze si è fatto esplodere all'entrata, permettendo ad almeno quattro uomini armati di entrare nell'edificio, già obiettivo in passato di altri attentati. Entrati nell'hotel, hanno cominciato a sparare sugli ospiti e a prendere degli ostaggi. Secondo la polizia si contano diverse vittime: almeno 15 tra morti e feriti, ma non c'è ancora un bilancio preciso dell'accaduto. Non è ancora chiaro neppure il numero di ostaggi che sono stati presi dai terroristi. Il quarto piano dell'hotel è andato in fiamme, mentre gli occupanti si sono nascosti al secondo piano. Un testimone ha raccontato all'agenzia Afp di aver sentito dei colpi di arma da fuoco «provenienti da qualche parte vicino al primo piano». I terroristi, stando ad un agente delle forze di sicurezza che è giunto sul posto, sarebbero armati anche con Rpg, “rocket propelled grenade”, cioè lanciarazzi portatili anti carri armati.

TERRORISTI ATTACCANO HOTEL: IL PRECEDENTE E L'APPELLO

L'hotel Intercontinental è un albergo a 5 stelle situazione nella zona ovest di Kabul, in Afghanistan. Si tratta del primo hotel di lusso su stilemi occidentali costruito nel 1969 nella capitale afghana. Ha 200 stanze e ospita molti stranieri. L'attacco più sanguinoso, con modalità simili a quelle dell'attentato di oggi, risale al 28 giugno 2011 ad opera dei talebani: nove uomini armati si fecero strada con kamikaze e poi aprirono il fuoco nell'albergo prendendo ostaggi. L'assedio durò 5 ore e provocò la morte di 12 persone. L'attacco oggi è cominciato alle 21 ora locale, quando in Italia erano le 17.30. Le forze speciali oggi stanno provando a fronteggiare l'attacco, stando a quanto raccontato dal portavoce del ministero dell'Interno Najib Danish. «Chiedo alle forze di sicurezza di aiutarci il prima possibile prima che ci raggiungano e ci uccidano», l'appello di un ospite che si è nascosto in stanza per sfuggire agli assalitori.

