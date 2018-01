Usa, shutdown contro Trump/ Cos'è e cosa succede ora: Senato non approva bilancio, il governo “chiude”

Usa, shutdown contro Trump: cos'è e cosa succede ora. Senato non approva bilancio, il governo “chiude”. Sono stati bloccati i fondi federali, l'attività amministrativa si ferma

20 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Usa, shutdown contro Trump

Donald Trump, nel giorno in cui celebra il suo primo anno alla Casa Bianca, si ritrova a dover gestire la grana “shutdown”. Così viene chiamata negli Stati Uniti la chiusura di tutte le attività non essenziali dell'amministrazione per la mancanza di fondi. Si tratta del primo shutdown dell'amministrazione Usa dal 2013, quando durò 16 giorni e 850mila dipendenti pubblici rimasero temporaneamente senza stipendio. Il Senato avrebbe dovuto ratificare la legge di bilancio licenziata dalla Camera che avrebbe garantito per il prossimo mese le risorse necessarie al funzionamento del governo. Trump ha provato a mediare con i democratici convocando Chuck Schumer, il leader di minoranza al Senato, e poi ha annunciato «importanti progressi» al termine dell'incontro alla Casa Bianca, ma in serata ha ratificato su Twitter, quando si è reso conto che non sarebbe arrivato ad un accordo prima del voto. «Non si mette bene», ha scritto il presidente americano. Il miliardario è poi andato all'attacco dei democratici: «Vogliono lo shutdown per svilire il grande successo dei tagli alle tasse e ciò che stanno comportando per la nostra economia in forte espansione».

La prima reazione allo shutdown è stata particolarmente dura: la Casa Bianca ha subito puntato il dito contro i democratici. «Non negozieremo lo status di cittadini illegali mentre (i democratici) tengono i nostri cittadini ostaggio di richieste incoscienti», ha tuonato la portavoce Sarah Sanders in un comunicato. «Questo è comportamento da ostruzionisti, non da legislatori», ha aggiunto. Si chiude così il primo anno di presidenza di Donald Trump, che non è riuscito a trovare l'accordo con i democratici, i quali avevano chiesto la conferma delle tutele per i “dreamers”, i giovani immigrati portati negli Usa da piccoli da genitori clandestini che l'amministrazione di Barack Obama aveva messo al riparo dalle deportazioni.

SHUTDOWN, COS'È E COSA ACCADE ORA

Cos'è lo “shutdown”? È una mossa con la quale i dipendenti pubblici, a partire da quelli meno essenziali, vengono messi in congedo forzato. Sono coinvolti ad esempio coloro che lavorano negli uffici per il rilascio dei passaporti. Non ricevono lo stipendio, ma in passato sono riusciti a recuperarlo, in maniera retroattiva, dopo un accordo sul bilancio. I militari invece sono considerati essenziali, quindi restano in servizio ma non vengono pagati, anche se sono impegnati in operazioni di guerra. Funzionano regolarmente i servizi per il controllo del traffico aereo e le Poste. I parchi nazionali restano aperti, ma la spazzatura non sarà raccolta, come fa sapere l'Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca. La protezione dei confini sarà garantita, ma gli agenti non verranno pagati, così come i Vigili del fuoco. Fermato il monitoraggio dell'aria e dell'acqua. I parlamentari continuano a ricevere lo stipendio perché è previsto dalla legge.

