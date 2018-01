Afghanistan, attacco alla sede di Save The Children/ Video Jalalabad: kamikaze e commando fanno morti e feriti

Attentato in Afghanistan, attacco alla sede di Save The Children: video, ultime notizie a Jalalabad. Kamikaze e commando in azione: morti e feriti. Talebani, "non siamo stati noi"

24 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Afghanistan, attacco alla sede di Save The Children (Twitter)

È concluso l’attacco alla sede di Save The Children in pieno centro di Jalalabad, Afghanistan: questa mattina un commando (ancora sconosciuto come origine) di 5 uomini ha attaccato l’edificio dove è ospitata l’Ong mondiale. Si sono fatti strada con un kamikaze che si fatto esplodere davanti all’ingresso permettendo così al commando di entrare e iniziare a sparare all’impazzata. Secondo le primissime parole riferite dal portavoce del Governo provinciale Attaullah Khoghyani, l’attentato compiuto è terminato dopo oltre 4 ore di scontri con le forze dell’ordine che hanno asserragliato la sede di Save The Children: 2 morti, 15 feriti e scene di panico all’interno e all’esterno della Ong che a quell’ora (circa le 9 del mattino) andava riempiendosi. I terroristi, al momento, non si riesce ancora a comprendere quale reale obiettivo avessero visto che dopo l’ingresso nell’edificio si sono subito “fermati” permettendo in poco tempo di essere raggiunti dalle forze di sicurezza con le quali hanno combattuto per ore prima di essere bloccati.

MORTI TRE TERRORISTI

Tre dei cinque membri del commando in azione sono stati uccisi, due invece si sono rinchiusi al terzo piano con numerosi ostaggi: le trattative sono ancora in corso e non è escluso che altre novità drammatiche possano arrivare nelle prossime ore. Quello che è certo finora, riportano le agenzie locali, è che i Talebani hanno escluso il loro coinvolgimento: «Attacco odierno nella città di Jalalabad: nulla a che vedere con i mujaheddin dell'Emirato islamico», ha spiegato su Twitter il portavoce Zabihullah Mujahid. Se effettivamente avessero ragione loro - di recente un altro attentato devastante a Kabul è stato subito rivendicato dai talebani - si potrebbe già pensare all’opera dell’Isis. Nell’attesa che le indagini portino i propri frutti, il panico e il terrore sono tornati a devastare la città di Jalalabad in un luogo teoricamente “di pace” come la Ong internazionale. «Devastati dalla notizia dell'attacco del nostro ufficio di Jalalabad in Afghanistan», hanno fatto sapere gli operatori di Save The Children, aggiungendo poi «la nostra principale preoccupazione riguarda l'incolumità e la sicurezza del nostro staff». Alcuni testimoni hanno poi riferito all’Abc di avere visto in fuga numerosi alunni della scuola privata appena acanto alla sede della Ong, ma non ci sarebbero vittime tra di loro.

DEVELOPING: Afghan officials say gunmen have attacked a provincial office of the international aid group Save the Children in Jalalabad. https://t.co/lfTQ0NKgHK pic.twitter.com/FDujlzw84C — ABC News (@ABC) 24 gennaio 2018

