DONALD TRUMP / Chiede un Van Gogh al Guggenheim: al suo posto arriva il water dorato di Maurizio Cattelan?

Donald Trump chiede al Guggenheim di New York un quadro di Vincent Van Gogh da poter esibire alla Casa Bianca. Ma al suo posto arriva un water dorato...

26 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Donald Trump

Che Donald Trump non sia amato da molti artisti americani, è fatto noto. Ma che al Presidente degli Stati Uniti sia stato proposto di esibire alla Casa Bianca un water dorato anziché un quadro di Van Gogh sorprende anche i più scettici. Non si tratta di un film, nè tanto meno di una battuta pubblicata in qualche vignetta satirica. È questo ciò che è accaduto davvero al miliardario americano, che ha inviato una chiara richiesta al Guggenheim di New York: ricevere un capolavoro dell'arte moderna da esibire nella White House come già accaduto per i suoi illustri predecessori. A Obama furono infatti riservate alcune opere di Mark Rothko e Jasper Johns, ma il desiderio di Donald e Melania di poter ammirare un quadro di Vincent Van Gogh non ha sortito il risultato sperato. Nancy Spector, curatrice del prestigioso museo, ha infatti rilanciato l'offerta, proponendo al Presidente e alla sua distinta consorte niente meno che la 'tazza d'oro', del valore di circa un milione di dollari, disegnata dall'artista italiano Maurizio Cattelan.

Donald Trump riceve il water dorato di Maurizio Cattelan?

Nancy Spector ha risposto alla richiesta di Donald Trump, propondo il water dorato di Maurizio Cattelan: "La toilette è disponibile qualora il presidente e sua moglie siano interessati a installarla alla Casa Bianca. L'artista sarebbe lieto di offrirle in prestito per una un lungo periodo, noi forniremmo tutte le indicazioni per installarlo e per provvederne alla manutenzione". Parole che non nascondono una certa polemica nei confronti dell'uomo più potente al mondo e che hanno trovato anche il riscontro dello stesso Maurizio Cattelan: "Qual è il senso della nostra vita? Tutto sembra assurdo finché non moriamo e quando poi inizia ad avere un senso". Resta ora il grande punto interrogativo in merito alla risposta di Donald Trump a questa evidente provocazione del museo newyorkese: accetterà di esibire una simile opera d'arte, funzionale sotto ogni punto di vista, in uno dei suoi bagni presidenziali?

© Riproduzione Riservata.