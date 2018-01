TERZA GUERRA MONDIALE/ Il Ministro per la Riunificazione delle Coree apre a Pyongyang

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie. Il Ministro per la Riunificazione delle Coree apre a Pyongyang, possibile la presenza di una delegazione alle Olimpiadi Invernali

03 gennaio 2018 Fabio Belli

Per Kim Jong Un apertura "Olimpica"? (foto LaPresse)

L’agenzia di stampa Yonhap ha riferito le parole del ministro per la Riunificazione sudcoreano, Cho Myoung-gyon, che ha espresso il suo punto di vista nei confronti di Pyongyang e delle aperture nate da una possibile partecipazione di una delegazione nordcoreana alle prossime Olimpiadi invernali in Corea del Sud. “Il governo - ha annunciato ufficialmente Cho Myong-gyon durante una conferenza stampa appositamente indetta. - propone di tenere colloqui intergovernativi di alto livello tra il Sud ed il Nord il 9 gennaio nella Casa della pace di Panmunjon Le due parti dovrebbero "incontrarsi con urgenza per discutere la possibilità che la Corea del nord mandi i propri atleti alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang che si apriranno il 9 febbraio.”

CRESCE LA SPERANZA OLIMPICA

"Noi speriamo che il Nord ed il Sud possano sedersi faccia a faccia, discutendo la partecipazione della delegazione nordcoreana ai Giochi di Pyeongchang come le altre questioni di interesse reciproco per il miglioramento dei rapporti intercoreani". Il punto di vista del ministro Cho Myong-gyon si accoda quello del presidente Moon Jae-in, che ha definito le prossime Olimpiadi: “Una chance rivoluzionaria, che dovrebbe portare a presentare rapidamente delle misure per la rapida ripresa del dialogo tra la Corea del Sud e la Corea del Nord. La speranza è che la Corea del Sud e del Nord possano risolvere pacificamente la questione nucleare nordcoreana insieme in stretta cooperazione con la comunità internazionale". Dunque l’appuntamento Olimpico potrebbe davvero segnare una svolta inaspettata, considerando il clima di tensione crescente che ha contraddistinto i rapporti tra la Corea del Nord e le forze alleate degli Stati Uniti negli ultimi mesi.

© Riproduzione Riservata.