TERZA GUERRA MONDIALE/ Nikki Haley, "Nessuna giravolta sulla Corea del Nord: Trump parlerà con Kim solo se..."

Terza Guerra Mondiale: Nikki Haley, ambasciatrice Usa all'Onu, fissa i paletti perché possa aprirsi un dialogo tra Donald Trump e Kim Jong-un. Intanto i servizi segreti ammettono un errore.

Donald Trump (foto da Lapresse)

Chi sperava che le recenti aperture di Donald Trump a Kim Jong-un ("Voglio parlare al telefono con lui") fossero il crocevia di un clima disteso che scaccia lo spettro di una Terza Guerra Mondiale, probabilmente si sbaglia. La sempre influente Nikki Haley, l'ambasciatrice Usa all'Onu nota per il suo pugno di ferro, all'ABC ha assicurato che non c'è "nessuna giravolta degli Usa sulla Corea del Nord". La Haley, come riporta Politico, ha spiegato che "ciò che Trump ha detto fondamentalmente è: sì, potremmo parlare con la Corea del Nord, ma prima che questo accada devono verificarsi un sacco di cose. Devono smetterla di fare test, devono avere voglia di fermare il loro programma nucleare...Queste cose devono ancora accadere. Ciò di cui vogliamo essere certi è di non ripetere quel che è successo negli ultimi 25 anni, cioé: loro che fingono di voler trattare, che ottengono per questo un sacco di soldi e poi si rimangiano la parola. Vogliamo essere svegli questa volta. Vogliamo essere certi che qualunque cosa accada avremo un'America più sicura ed essere certi che avremo una pensiola denuclearizzata".

SERVIZI SEGRETI USA AMMETTONO, "COREA DEL NORD SOTTOVALUTATA"

Un semplice errore di calcolo alla base delle tensioni da cui potrebbe sfociare la Terza Guerra Mondiale. Un errore che ha sicuramente condizionato l'atteggiamento di Donald Trump nei confronti di Kim Jong-un in questo primo anno di presidenza. E' quello commesso - e ammesso - dai servizi segreti americani, secondo cui sarebbe ormai un dato di fatto che la capacità della Corea del Nord di sviluppare il proprio arsenale nucleare è stata sottovalutata. A riportare la notizia - citando fonti governative e della sicurezza - è il New York Times, il resoconto inquietante. L'intelligence statunitense, infatti, avrebbe assicurato a Trump che ci sarebbero voluti almeno 4 anni prima che Pyongyang riuscisse a disporre dell'arma atomica. Quattro anni in cui, nel frattempo, Trump avrebbe avuto il tempo di stringere il cappio attorno al collo del regime. Così, evidentemente, non è. La prova è arrivata innanzitutto dai test missilistici susseguitisi in questi mesi, nonché dall'esplosione controllata della bomba a idrogeno. Il consigliere per la sicurezza nazionale, Herbert Mcmaster, ha dichiarato che Trump non è preoccupato dell'errore di calcolo dei servizi segreti e "comprende che non esiste un'intelligence ideale per capacità e intenzioni". Sarà, ma nel frattempo per un anno ha giocato con il mazzo di carte sbagliato. Può ancora recuperare?

© Riproduzione Riservata.