Terza Guerra Mondiale: gli Stati Uniti stanno preparando un attacco militare contro la Corea del Nord? Le ultime notizie sul conflitto che potrebbe scoppiare tra Washington e Pyongyang

02 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Terza Guerra Mondiale - Donald Trump (Foto: LaPresse)

Le voci di un possibile attacco militare da parte degli Stati Uniti contro la Corea del Nord sono diventate sempre più insistenti negli ultimi giorni. Anche in Corea del Sud si comincia ad avere il sospetto che Washington stia davvero valutando un’opzione militare contro il regime di Kim Jong-un. Alcune organizzazioni internazionali di base in Corea del Sud, stando a quanto riportato dal Foglio, hanno cominciato a programmare evacuazioni di emergenza dei dipendenti non necessari a Manila. La discussione su un eventuale attacco militare da parte degli Stati Uniti si è riaccesa anche per la mancata nomina di Victor Cha come ambasciatore Usa a Seul: secondo il Financial Times, la Casa Bianca lo ha scartato dopo che aveva espresso preoccupazioni riguardo un piano per avvertire Pyongyang attraverso uno strike militare. La nomina però era stata già approvata dal governo sudcoreano, che ora - stando a quanto riferito dal Joongang Ilbo - «deve stare molto attento ai suoi prossimi passi».

JOSEPH YUN, “GUERRA NON COSÌ VICINA”



Ogni voce che riguarda la strategia americana, in particolare quella sulla Corea del Nord, va presa con molta cautela. Joseph Yun, rappresentante speciale Usa per gli Affari nordocoreani, ad esempio da Tokyo ha fatto sapere che «tutte le opzioni sono sul tavolo», ma che quella «militare non è così vicina». Il continuo riferimento all’intervento militare potrebbe allora essere una strategia per lanciare un messaggio a Kim Jong-un in un periodo nel quale la tensione è inferiore in concomitanza con i Giochi olimpici di Pyeongchang. Con l’apertura dei due Villaggi olimpici è arrivata la delegazione di atleti della Corea del Nord, un contingente di 32 persone, tra cui dieci atleti. «Invio i saluti della nostra gente del Nord alle persone del Sud», ha dichiarato il viceministro nordcoreano dello Sport, Won Kil-U, a testimonianza del ritrovato clima di serenità, almeno in ambito sportivo. La speranza è che possa portare i suoi frutti anche al termine delle Olimpiadi invernali.



