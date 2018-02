Nigeria, Boko Haram rapisce 50 studentesse/ Ultime notizie: blitz in un villaggio, spari e granate esplose

Nigeria, Boko Haram rapisce 50 studentesse: un blitz dell'organizzazione terroristica nello stato di Yobe ha creato il caos, saccheggiata la scuola di Dapshi

Nigeria, rapite 50 studentesse: Boko Haram colpisce ancora. L’organizzazione terroristica jihadista sunnita, molto diffusa nel nord della Nigeria e conosciuta anche come Gruppo della Gente della Sunna per la propaganda religiosa e il Jihad, lo scorso 2015 si è alleata con lo Stato Islamica e sta creando scompiglio in Africa. L'ultimo episodio di violenza risale al 19 febbraio 2018, al villaggio di Dapshi, nello Stato di Yobe. Lunedì infatti i militanti del gruppo terroristico, pesantemente armati, hanno lancio l’assalto al villaggio sparando in aria e facendo esplodere delle granate, come riportato dall’AFP. Interessata la zona della Girls Science Secondary School, con studentesse e professori che sono scappate appena avvertito il pericolo. Nel 2014, infatti, Boko Haram compì un rapimento di massa nella scuola di Chibok e furono numerose, quasi duecentosettanta, le ragazze detenute dai terroristi.

Secondo le agenzie di stampa africane, la maggior parte delle studentesse è riuscita a scappare nel corso dell’attacco di Boko Haram ma sono numerose le liceali che mancano all’appello delle autorità. Sono infatti circa cinquanta, sottolinea l’AFP, le ragazze che non sono rientrato al villaggio ma secondo altre fonti il conteggio potrebbe essere anche più elevato, arrivando a novanta persone. Le famiglie delle ragazze scomparse vivono ore di angoscia, radunate tutte davanti alla scuola per cercare di ottenere informazioni. Come riporta Avvenire, alcuni familiari hanno rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione: “Le nostre figlie sono scomparse da due giorni e non sappiamo dove sono. Ci hanno detto che si erano rifugiate in altri villaggi, ma siamo stati in tutti questi villaggi, invano. Cominciamo a temere il peggio. Abbiamo paura che si tratti di una nuova Chibok”. Il personale della scuola ha rivelato che erano circa 710 le studentesse all’interno del pensionato. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, con l’organizzazione terroristica che continua a mietere terrore in Nigeria.

