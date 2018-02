Direttore della campagna di Donald Trump accusato di frode/ USA, 32 capi di imputazione nell'ambito Russiagate

Paul Manafort accusato di frode, nuova grana per il presidente USA Donald Trumo: salgono da 12 a 32 i capi di imputazione per il direttore della campagna del tycoon

Donald Trump (LaPresse)

Paul Manafort accusato di frode, nuove imputazioni per l’ex direttore della campagna elettorale di Donald Trump. Ennesima grana per il presidente degli Stati Uniti d’America, con il consulente politico che lo scorso ottobre 2017 si consegnò all’FBI nell’ambito del Russiagate insieme al socio d’affari Rick Gates. Nelle ultime settimane si è parlato molto delle accuse, sempre respinte dai diretti interessati, di complotto contro l’America, di riciclaggio di denaro e di avere lavorato per conto di una entità straniera senza l’opportuna registrazione, violando così il FARA (Foreign Agents Registration Act) come sottolinea Il Sole 24 Ore. Nella giornata di ieri, giovedì 22 febbraio 2018, si sono aggiunte nuove accuse, ovvero quelle di false dichiarazioni dei redditi, di frodi bancarie e di mancata denuncia di account finanziari e conti bancari detenuti fuori dagli Stati Uniti di America. Sono dunque saliti da 12 a 32 i capi di imputazione per l’uomo chiave della campagna di Donald Trump.

30 MILIONI DI DOLLARI RICICLATI

Le accuse a Paul Manafort e Rick Gates sono da ricondurre al lavoro compiuto per un partito filo-russo in Ucraina, nonché per l’ex presidente Victory Yanukovych. I due sono accusati di avere nascosto al fisco USA diversi milioni di dollari trasferiti in conti esteri: dal Cipro a Saint Vincent, passando per le Seychelles e Grenadine. Ma non solo: Manafort e Gates, secondo l’accusa, hanno gonfiato i propri redditi e quelli dell’azienda di Manafort, oltre ad aver nascosto i debiti per ottenere prestiti da 20 milioni di dollari dalle banche. Da sottolineare come si trattino di crimini commessi al di fuori della campagna elettorale di Donald Trump come nuovo presidente americano, ma comunque commessi nello stesso periodo. Paul Manafort è accusato di aver riciclato 30 milioni di dollari, 12 in più rispetto ai primi calcoli effettuati. La stima per Gates, invece, è ferma a 3 milioni di dollari. Le nuove accuse arrivano dall’inchiesta condotta dal procuratore speciale Robert Muller, al lavoro per fare luce sull’interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali del 2016.

© Riproduzione Riservata.