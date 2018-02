Siria, Onu approva tregua umanitaria/ Ultime notizie: Consiglio di Sicurezza vota sì all'unanimità

Siria, Onu approva tregua umanitaria: Consiglio di Sicurezza vota sì all'unanimità. Le ultime notizie: stop ai bombardamenti per 30 giorni. Continua lo scontro tra Usa e Russia

25 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Siria, Onu approva tregua umanitaria (Foto: LaPresse)

Dopo molteplici rinvii, è stata approvata all’unanimità ieri una risoluzione che prevede un cessate il fuoco “di almeno 30 giorni” per la Siria. Per evitare il veto della Russia, il testo è stato modificato più volte. Si chiede che “tutte le parti cessino le ostilità senza ritardi per almeno 30 giorni consecutivi in Siria per una pausa umanitaria duratura”. In questo modo possono essere consegnati regolarmente gli aiuti umanitari e di servizi, e consentita l’evacuazione medica dei malati e dei feriti più gravi. Per gli Usa è una risposta “tardiva”. A parlare è l’ambasciatrice americana all’Onu Nikki Haley: “Abbiamo votato una risoluzione che poteva essere approvata giorni fa. Per ogni giorno e ogni ora che abbiamo aspettato la Russia, quante madri hanno perso i loro bambini?”. La diplomatica statunitense auspica che questa risoluzione sia “un punto di svolta” che spinga Mosca ad unirsi alla comunità internazionale “per far cambiare corso al regime di Assad”.

SIRIA, TREGUA UMANITARIA: MA È SCONTRO USA VS RUSSIA

Da domenica 18 febbraio proseguono i raid aerei del regime siriano a Ghouta, alle porte di Damasco. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, in quel sobborgo da oltre 400 mila abitanti sono stati uccisi oltre 500 civili, tra cui 127 bambini. La replica della Russia agli Stati Uniti ,dopo l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio di Sicurezza dell’Onu della risoluzione per la tregua umanitaria in Siria, non si è fatta attendere. “Non c’è solo Ghuta”, ha dichiarato - come riportato dal Corriere della Sera - il Rappresentante permanente russo all’Onu, Vassili Nebenzia. Quest’ultimo ha spiegato che la Russia ha imposto ritardi al voto perché la deadline di 72 ore per l’inizio del cessate-il-fuoco non era realistica. L’ambasciatore russo ha poi attaccato gli Stati Uniti: “Siamo profondamente preoccupati per gli attacchi arrivati da esponenti dell’amministrazione di Washington alla Repubblica Siriana”.

