SIRIA, “DONNE ABUSATE DALL’ONU IN CAMBIO DI CIBO”/ Operatori Ong coinvolti, nuovo scandalo aiuti umanitari

Siria, nuovo scandalo ong: "donne abusate sessualmente in cambio di cibo e aiuti umanitari". Operatori Onu e di altre ong coinvolti nell'inchiesta-denuncia della Bbc, parla una cooperante

27 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Scandalo ong in Siria (LaPresse)

Nuovo scandalo che pesa come un macigno - qualora fosse confermato e verificato - attorno al mondo delle Ong: questa volta è la Siria il teatro degli orrori (non solo per la guerra) con operatori dell’Onu e di altre organizzazioni non governative che sono accusati di aver ricattato con prestazioni sessuali in cambio di cibo e aiuti umanitari. Lo ha rivelato in una intervista potenzialmente “bomba” una cooperante in Siria, tal Danielle Spencer. Che accusa senza freni: «Donne siriane sono state abusate da operatori dell’Onu e di altre ong che scambiavano cibo e altri aiuti con favori sessuali». L’indagine ha preso inizio circa tre ani fa dopo le prime denunce sparse arrivate, ma se secondo la tv britannica gli abusi non sono certo terminati: come rivela Repubblica, «operatori umanitari hanno riferito alla Bbc che lo sfruttamento delle donne era arrivato a un livello tale che molte siriane per lungo tempo hanno evitato di recarsi nei centri di distribuzione degli aiuti, perché era dato per scontato che chi aveva ricevuto aiuti aveva dato in cambio prestazioni sessuali».

L’INCHIESTA DELLA BBC

«Non consegnavano gli aiuti fino a che le donne non si concedevano», ha rivelato ancora la cooperante alla Bbc che dopo i recenti scandali di Oxfam e Save the Children, torna a smuovere le acque attorno al mondo delle ong. La Spencer parla di quanto visto e denuncia senza se e senza ma l’intera cooperazione di molte ong in territorio siriano: «Mi ricordo di una donna che piangeva in una stanza, stava molto male. Una donna che si trova in un centro e aspetta di ricevere cose essenziali per poter vivere come cibo o sapone deve essere protetta. L’ultima cosa di cui ha bisogno è un uomo che la ricatti chiedendole di fare sesso con lei in cambio di quegli aiuti». Il report dell’intera inchiesta è intitolati «Voci dalla Siria 2018» e si leggono orrori e drammi silenziati fino ad oggi all’opinione pubblica: si legge ad esempio, «Ci sono stati esempi di donne o ragazze che sposavano per un breve periodo di tempo i responsabili della distribuzione di aiuti per ricevere cibo. O di queste persone che chiedevano alle donne il numero di telefono prima di consegnare i pacchi. O le costringevano a farsi accompagnare a casa per avere qualcosa in cambio del cibo».

