Kate Middleton, William, Harry e Meghan Markle/ Uscita a quattro....

Kate Middleton, William, Harry e Meghan Markle: uscita in doppia coppia prima del matrimonio dei secondi due e la nascita del terzo figlio della prima coppia. Sorrisi e grande divertimento.

28 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Li chiamano già Fab Four Kate Middleton, William, Harry e Meghan Markle che sono usciti per la prima volta tutti insieme per recarsi al Royal Foundation Forum di Londra. A tenere banco c'è stato il fratello grande William che ha sottolineato: "Catherine, Harry e io siamo lieti di essere qui e siamo particolarmente contenti che con noi ci sia anche Meghan". Evidente è il pancione di Kate Middleton che dovrebbe tra non molto il terzogenito della coppia che sarà una femmina. Henry finalmente non sarà più il terzo nelle uscite con la coppia sposata ormai dal 2011 e subito è show con foto, risate e grande divertimento anche per i presenti. Il soprannome di Fab Four diventa virale e sui social spopola con le due giovani coppie che hanno dimostrato di essere anche molto alla mano rispetto ai pregiudizi di chi sottolinea come i reali siano sempre distaccati e pronti a guardare dall'alto verso il basso.

LE DUE STORIE D'AMORE

Kate Middleton è la moglie del principe William d'Inghilterra. I due si sono sposati il 29 aprile del 2011 dopo cinque mesi dall'annuncio del fidanzamento. Il matrimonio si è celebrato nell'abbazia di Westminster alla presenza di ben 1900 invitati tra cui anche la famiglia reale e ovviamente la Regina Elisabetta II. Dal matrimonio tra i due sono nati due figli: nel 2013 George Alexander Louis e nel 2015 Charlotte Elizabeth Diana. Lo scorso settembre Clarence House ha annunciato che Kate Middletone è incinta del suo terzogenito. L'attrice Meghan Markle sposerà presto il principe Henry che frequenta dal giugno del 2016. Il loro fidanzamento è stato annunciato nel novembre scorso dalla Casa reale di Windsor. La donna ha tre anni più del suo attuale fidanzato e alle spalle ha già un matrimonio con Trevor Engelson che è terminato dopo due anni. I due si sposeranno il prossimo 19 maggio al Castello di Windsor.

