Russiagate, accuse a Trump/ Usa, indaga Procuratore Mueller: declassato il genero Jared Kushner

Russiagate, accue a Donald Trump: Usa, indaga il super procuratore Robert Mueller su attività economiche del presidente in Russia. Declassato il genero Jared Kushner: ecco perché

28 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Donald Trump, Russiagate (LaPresse)

La politica interna ed estera degli Stati Uniti, ormai da quando si è insediato Donald Trump come presidente, ha un primo e finora unico punto “comune” che ogni giorno presenta novità e dubbi ulteriori. Il Russiagate. Lo “scandalo” delle presunte interferenze di Mosca sia nell’elezione del Presidente repubblicano e poi anche negli atti e decisioni di politica estera: sul piatto di accusa da più parti, il presunto “accordo” Trump e Putin su base economica, commerciale e strategica. Secondo quanto riporta oggi la Cnn, il team di magistrati guidati dal procuratore speciale Robert Mueller - il responsabile dell’inchiesta Russiagate - si starebbe concentrando sugli affari condotti dal tycoon a Mosca prima della candidatura alle presidenziali del 2016. L’intento è sempre lo stesso, ovvero capire se i russi hanno potuto avere accesso ad informazioni in potenza compromettenti sul futuro capo della Casa Bianca. Il team di Mueller, scrive ancora quest’oggi la Cnn, seguirebbe una linea investigativa «che va oltre la fase della campagna per esplorare il modo in cui i russi possono aver cercato di influenzare Trump in un momento in cui si trovava a Mosca per discutere di affari e mentre contemplava la possibilità di candidarsi».

DECLASSATO IL GENERO DI TRUMP

La seconda notizia di oggi su Russiagate vede ancora di più il coinvolgimento del team Trump alla Casa Bianca: il genere e consigliere del Presidente (nonché marito della figlia Ivanka) Jared Kushner è stato “declassato” anche se non cacciato. Gli è stato revocato il nullaosta di sicurezza per i dossier 'top secret”: lo ha detto il vice portavoce della Casa Bianca, Raj Shah alla Cnn. «Sta facendo un grande lavoro per il presidente e continuerà con il suo incarico», spiegano le voci ufficiali della White House. Il pericolo nel “clan” Trump con la vicenda del genero “implicato” nei dossier russi, vede il lavoro di Mueller come ancora più pericoloso per il futuro prossimo del presidente: «in pratica a Kushner sarà impedito l'accesso a molti documenti sensibili dell'amministrazione, a partire da quelli 'top secret'. Tra le motivazioni forse anche quella del coinvolgimento di Kushner nel Russiagate», spiega oggi l’Huffington Post, sottolineando la pericolosità dei vari dossier inerenti il Russiagate. «E' chiaro, quello che abbiamo fatto finora non è stato abbastanza, con i russi che finora non hanno pagato un prezzo tale da modificare il loro atteggiamento» ha denunciato il capo della Nsa, riflettendo il generale grado di allarme dell’amministrazione Usa sulla tenuta di Trump e del suo staff “movimentato”.

© Riproduzione Riservata.