Corea del Nord, parata dell'esercito/ Kim Jong-un: “Noi potenza militare globale”. La sorella a Pyeongchang

Corea del Nord, parata dell'esercito, Kim Jong-un: “Noi potenza militare globale”. La sorella arriva a Pyeongchang per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Le ultime notizie

08 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Corea del Nord, parata dell'esercito - Kim Jong-un (Foto: LaPresse)

Mentre al villaggio olimpico di Pyeongchang le majorette della Corea del Nord si mettono in mostra, in Corea del Nord sfilano soldati, cannoni, missili e lanciarazzi di Kim Jong-un. Per i 70 anni della fondazione dell’esercito nordcoreano va in scena nella capitale del regime la parata militare. Nessun giornalista straniero è stato accettato, né la tv statale ha trasmesso l’evento in diretta, come invece era stato fatto l’anno scorso. Stando alle immagini non complete diffuse dal network statale Kctv, ha sfilato anche il missile intercontinentale Hwasong-15, testato due volte nel corso del 2017. Nessun riferimento da parte di Kim Jong-un allo sviluppo del piano nucleare, ma ha rivendicato comunque lo status di «potenza militare globale» malgrado le «peggiori sanzioni». La decisione di non propagandare l’esibizione alla vigilia delle Olimpiadi della Corea del Sud è una scelta distensiva, quindi la parata di oggi è stata più uno show a uso interno, per il popolo e i generali del Nord. Le uniche immagini, prima di Kctv, sono state quelle diffuse dallo smartphone di Michael Spavor, businessman canadese che si occupa di sport, cultura e turismo in Corea del Nord. Bisogna comunque aspettare altre notizie, dichiarazioni ufficiali del regime e nuove immagini per avere un quadro completo della parata militare.

COREA DEL NORD, PARATA MILIARE: ANCHE I MISSILI IN MOSTRA

Finora sulla parata militare della Corea del Nord c’è una sintesi trasmessa in differita. Si vede Kim Jong-un arrivare su una limousine nera, vestito con un lungo cappotto nero e cappello stile Borsalino. Salito sulla terrazza-rostro che domina la piazza, il Maresciallo si è goduto la parata militare. In questo primo filmato ufficiale non si sono visti missili, ma in alcuni fermo immagine che circolano sul web sono comparsi camion trasportatori e lanciarazzi multipli. La parata militare è seguita attentamente da analisti e servizi d’intelligence stranieri nella speranza di cogliere elementi importanti su alcuni tipi di armi, come missili e mezzi lanciatori TEL (Transporter erector launcher), oltre che i motori dei vettorii. Le immagini vengono poi confrontate con quelle di altri eventi per ricostruire una sorta di mappa tecnica dei progressi della Corea del Nord. Oggi intanto al villaggio olimpico arriva la signora Kim Yo-jong, sorella 30enne di Kim Jong-un, per la cerimonia di apertura dei Giochi. Tutti in queste ore si stanno chiedendo se porterà un messaggio del Maresciallo o se sia possibile un incontro allo stadio con Mike Pence, il vicepresidente americano.

