Russia, Putin nuovo missile e drone nucleare/ Ultime notizie: “Usa ci ascoltino!” e lancia casting sui nomi

Russia, Putin nuovo missile e drone nucleare. Ultime notizie: “Usa ci ascoltino!” e lancia casting sui nomi. Poi chiarisce: “Non bisogna creare nuove minacce per il mondo”.

01 marzo 2018 Silvana Palazzo

Russia, Putin presenta missile e armi nucleari

La Russia resta una potenza nucleare che, seppur interessata a collaborare, non è intenzionata a subire tentativi di contenimento militare ed economico. Vladimir Putin ha lanciato un messaggio importante agli Stati Uniti e lo ha fatto mostrando un nuovo missile da crociera con un sistema di propulsione nucleare. Nell'annuale discorso al Parlamento, che non si è svolto al Cremlino ma nell'edificio del Maneggio, ha mostrato un video che illustra il nuovo missile che avrebbe una gittata illimitata e una traiettoria di volo imprevedibile, al punto tale da essere invulnerabile ai sistemi antiaerei e da non poter essere fermato dagli scudi americani in Europa e Asia. Il missile comunque non è l'unica novità, perché Vladimir Putin ha parlato anche di un drone sottomarino. «In Russia sono stati creati degli apparecchi autonomi che sono capaci di spostarsi negli abissi a distanza intercontinentale. Sono cose da fantascienza», ha spiegato il capo di Stato russo. Putin ha aggiunto che «possiedono un'alta manovrabilità e bassa rumorosità e possono essere armati con proiettili nucleari e non». La velocità supererebbe di diverse volte quella dei sommergibili, dei siluri e di tutti i tipi di nave. Saranno i cittadini comunque a scegliere i nomi: Putin ha chiesto loro di proporli per i due dispositivi.

PUTIN MOSTRA UN NUOVO MISSILE E MANDA UN MESSAGGIO AGLI USA

La Russia ha messo a punto le nuove armi in “risposta” ad azioni di altri Paesi e come difesa nel caso in cui la Russia si sentisse minacciata. «Abbiamo detto diverse volte ai nostri partner che avremmo preso delle misure in risposta al piazzamento dei sistemi antimissili americani. Nonostante tutti i problemi che abbiamo affrontato, la Russia era e rimane una potenza nucleare, ma nessuno ci ha ascoltato. Allora ascoltateci adesso», ha ammonito Vladimir Putin. Il presidente russo ha anche avvertito che non intende tollerare gesti contro il suo Paese. «Qualunque uso di armi nucleari contro la Russia, o i suoi alleati, di potenza piccola, media o qualunque altra, sarà percepito come un attacco nucleare. La risposta sarà immediata e con tutte le conseguenze evidenti». Ma Putin, come riportato da Repubblica, ha al tempo stesso precisato che non intende attaccare nessuno e che non vuole creare nuove minacce mondiali, ma «sedersi al tavolo dei negoziati» per rinnovare il futuro sistema di sicurezza internazionale.

© Riproduzione Riservata.