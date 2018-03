Auschwitz, “Vogliamo guide polacche: italiano vattene!”/ Minacce a 35enne di Cuneo: stranieri sgraditi

Il campo di concentramento di Auschwitz

Il tristemente noto campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, diventa teatro di un caso di razzismo. La vittima è tale Diego Audero, 35enne originario di Faule, in provincia di Cuneo, che da undici anni risiede a Cracovia, la capitale della Polonia. Il suo lavoro è quello di guida del Museo di Auschwitz, con il compito di accompagnare i visitatori nel famoso campo di sterminio nazista. Peccato però che nelle ultime ore lo stesso Diego sia stato preso di mira da un gruppo di neo-nazisti: tornando a casa dal lavoro, sulla porta, ha infatti trovato la scritta «Auschwitz per le guide polacche», con tanto di stella di David e svastica. «Più che spaventato sono triste - spiega il nostro connazionale, come riportato dal quotidiano La Stampa - il vero obiettivo di queste minacce non sono io, ma il direttore del Museo di Auschwitz».

“ANCHE ALLA CASSA DEL SUPERMERCATO…”

Stando a quanto ha svelato Audero, in Polonia ci sono dei gruppi di persone (probabilmente di estrema destra), che attaccano la nazione, colpevole a loro modo di vedere di raccontare solamente la storia degli ebrei, e quindi il museo di Auschwitz è terreno su cui scontrarsi. «Le guide sono dei professionisti – ha aggiunto il lavoratore di origini piemontesi - abbiamo tutte le autorizzazioni, nessuno è indottrinato. Siamo 300 che collaboriamo con il Museo, di cui 6 stranieri, due italiani. Avendo la partita Iva è facile trovare dove abito. Ma è il clima in generale che è cambiato nell’intero Paese». La Polonia, che in passato è sempre stata una nazione che si è schierata apertamente contro gli estremismi, sia di destra quanto di sinistra, si sta nazionalizzando, come testimoniato anche da un altro paio di brutti episodi di razzismo, accaduti allo stesso Diego: «Mi è successo che alla cassa di un supermercato un polacco mi è passato davanti perchè ero straniero. Un’altra volta una guida accompagnatrice non ha voluto affiancarmi nella visita alla Fabbrica di Schindler, quando ha visto dal mio nome che ero italiano».

