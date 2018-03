Cina, Xi Jinping presidente a vita/ Riforma Costituzione ok, rimosso limite 2 mandati: dittatura gentile?

11 marzo 2018 Niccolò Magnani

Xi Jinping presidente a vita (LaPresse)

E alla fine arriva il quasi plebiscito sulla decisione di Xi Jinping di proporre modifica della Costituzione; il premier cinese, da oggi, potrà essere presidente a vita della Cina comunista. Il via libera arriva dalla Grande Sala del Popolo con l’applauso torrenziale di circa 20 secondi dei delegati del partito che hanno appena modificato la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese per poter consentire l’abolizione del vincolo di 2 mandati come presidente. Tradotto per comuni mortali, da oggi Xi Jinping potrà essere ad eterno il premier cinese: ne dà notizia l’inviato di Repubblica Filippo Santelli, che racconta come la riforma della Costituzione cinese sia avvenuta con voti contrari 2 e astenuti 3. I favorevoli? «Duemilanovocentocinquantotto», scrive il collega da Pechino. Xi sarebbe dovuto decadere il prossimo 2023 dopo due mandati in cui ha oggettivamente cambiato la Cina dal punto di vista commerciale, economico, militare e diplomatico, ma non dal punto di vista legale o sociale, visto che il “vizietto” della Dittatura rimane ancora tutt’altro che lontano. La presidenza “in potenza” a vita viene approvata dall’Assemblea Nazionale del Popolo Cinese con una maggioranza mai vista anche in questo “parlamento fantoccio” che pure esiste solo per “approvare” le scelte decise dai vertici del Partito Comunista.

SCATTA LA “DITTATURA GENTILE”?

Una dittatura, anche se “gentile” nei modi e garbata nelle relazioni estere (a differenza del vicino Kim Jong-un in Corea del Nord, con il quale resta comunque sodale nonostante tutto, ndr) quella di Xi Jinping: l’emendamento usato per approvare la modifica costituzionale include «il pensiero di Xi Jinping come ruolo guida del Partito Comunista Cinese» nel primo articolo. Un esempio di dittatura? Quando sono emerse settimane fa sulla proposta del Pcc a questa rivoluzione costituzionale, i social sono stati messi a tacere e cancellato ogni qualsivoglia polemica contro Xi Jinping. Come giustamente ricorda Tg Com24, «Il limite di due mandati presidenziali fu imposto nella Costituzione del 1982 dall'uomo forte del tempo, Deng Xiaoping, per evitare un ritorno al regime dittatoriale dell'era di Mao Tse-tung (1949-76)». L’Afp ha provato a raggiungere il dissidente Hu Jia che ha commentato, «Quarantadue anni dopo, nell'era di Internet e della globalizzazione, un nuovo grande leader, un nuovo tiranno alla Mao risorge in Cina». Tiranno gentile, ma pur sempre tiranno.

