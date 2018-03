TRUMP CACCIA TILLERSON, POMPEO (CIA) NUOVO SEGRETARIO DI STATO/ All'Intelligence va una donna: Gina Hapsel

Trump caccia Tillerson: Mike Pompeo (CIA) è stato nominato Segretario di Stato. A capo dell'Agenzia Investigativa promossa Gina Hapsel: mai prima una donna al vetice dell'Intelligence

Rex Tillerson (foto da Lapresse)

Mescola nuovamente le carte Donald Trump all'interno dell'amministrazione. Questa volta a cadere è la testa di Rex Tillerson, il Segretario di Stato Usa precedentemente amministratore delegato della ExxonMobil. A diffondere la notizia nella mattinata di oggi era stato prima il Washington Post, poi è arrivata la conferma - ovviamente su Twitter - da parte del presidente Trump. Come già accaduto in passato quando l'inquilino della Casa Bianca ha rimosso alcune delle sue pedine da vari ruoli di comando, anche in questo caso l'annuncio sui social non sembra nascondere alcuna vena polemica. Trump al contrario usa toni entusiasti:"Mike Pompeo diventerà il nostro nuovo segretario di Stato. Farà un lavoro fantastico! Grazie a Rex Tillerson per il suo servizio! Congratulazioni a tutti". Al Dipartimento di Stato, dunque, arriva Mike Pompeo, capo della CIA di chiari origini italiane. A guidare l'agenzia investigativa al suo posto sarà Gina Hapsel: si tratta della prima volta in assoluto di una donna al comando della CIA.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 marzo 2018

LA ROTTURA CON TILLERSON

Non si può dire che la cacciata di Rex Tillerson ad opera di Donald Trump rappresenti un fulmine a ciel sereno. Era ormai da mesi che si vociferava di frizioni tra il Presidente e il suo Segretario di Stato. Punti di vista evidentemente inconciliabili tra il commander-in-chief della nazione più potente del mondo e il ministro degli esteri, chiamato ogni giorno a trattare alcuni dei dossier più scottanti dell'agenda politica a stelle e strisce e mondiale. E anche la tempistica con cui Trump ha deciso di liberarsi di Tillerson suggerisce che alla base del suo licenziamento vi sia l'accelerazione impressa da The Donald sul fronte Corea del Nord. Era stato lo stesso Tillerson, nel corso di una conferenza stampa durante una visita a Gibuti, ad ammettere - come riporta la Reuters - che quella di incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un era "una decisione che il presidente ha preso da solo". Insomma, tra Tillerson e Trump il feeling si era ormai da tempo interrotto. La decisione unilaterale del presidente di incontrare Kim è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

