AVVELENAMENTO EX SPIA KGB/ Theresa May ordina l'espulsione di 23 diplomatici russi, la più grande da 40 anni

Espulsi 23 diplomatici russi dal Regno Unito, sospese le relazioni bilaterali fra Mosca e Londra dopo il tentativo di uccidere una ex spia del Kgb residente in Inghilterra

14 marzo 2018 Paolo Vites

Theresa May, foto LaPresse

Non succedeva dal 1971, dai tempi più bui della Guerra Fredda, che il Regno Unito cacciasse un così alto numero di diplomatici, esattamente 23. E' l'aprirsi della più grave crisi fra Londra e Mosca da decenni. E' la ritorsione ufficiale dopo che il governo inglese aveva chiesto chiarimenti personalmente a Putin sul caso dell'ex agente del Kgb avvelenato a Londra dove risiedeva da anni, insieme alla figlia. Parlando al parlamento britannico Theresa May ha spiegato come Putin abbia risposto all'interrogazione con "sarcasmo, sufficienza e atteggiamento di sfida". Sospese di fatto anche le relazioni bilaterali fra i due paesi in quanto è stato revocato ogni prossimo invito al ministro degli esteri russi a recarsi nel Regno Unito e infine nessun rappresentante della famiglia reale o alcuna delegazione ufficiale inglese prenderà parte agli ormai prossimi campionati del mondo di calcio che si tengono in Russia.

EX SPIA RUSSA SERGEI SKRIPAL: IL CASO

Il caso, come si sa, coinvolge l'ex spia russa Sergei Skripal che insieme alla figlia è stato avvelenato con prodotti che una volta esaminati risultano di fabbricazione russa. Non è il primo caso del genere che accade in Inghilterra e anche allora tutti i sospetti e le prove andavano in direzione di Mosca. Per Theresa May, si tratta di un ingiustificabile atto di forza contro il Regno Unito. L'ambasciata russa ha risposto al provvedimento parlando di "espulsioni inaccettabili, ingiustificate e miopi". In caso di sanzioni, il Cremlino ha annunciato che prenderà provvedimenti analoghi. Di fatto il premier inglese ha già annunciato provvedimenti legislativi contro i patrimoni di uomini di affari e funzionari russi, il controllo dei voli privati e di ogni proprietà russa che possa risultare sospetta. Ci sarà stasera ora italiana una riunione di urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU mentre l'Unione europea sostiene il paese ex membro: "Siamo al fianco del Regno Unito nel perseguire la giustizia sul caso, se richiesto, siamo pronti a fornire aiuto", ha detto il portavoce Ue, Alexander Winterstein.

