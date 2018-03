Rio de Janeiro, Marielle Franco uccisa in un agguato/ Ultime notizie: attivista contro i soprusi nelle favelas

Marielle Franco uccisa in un agguato a Rio de Janeiro: fu una nota attivista dei diritti umani impegnata nella lotta ai soprusi nelle favelas, aveva denunciato la polizia militare.

15 marzo 2018 Emanuela Longo

Marielle Franco uccisa in un agguato (Foto Twitter)

Una violenza inaudita, quella che ha travolto ed ucciso oggi Marielle Franco, popolare attivista dei diritti umani colpita in pieno giorno da cinque proiettili mentre era nel cuore di Rio de Janeiro. Come spiega Repubblica.it, il drammatico agguato sarebbe accaduto mentre Marielle si trovava in auto, insieme al suo autista Anderson Pedro Gomes anche lui rimasto ucciso ed alla consigliera del Partido Socialismo e Libertade (PSOL), rimasta fortunatamente e miracolosamente illesa. La Franco stava per dirigersi ad un appuntamento di lavoro quando è stata vittima di quello che, secondo Marcelo Freixo, deputato del PSOL e suo amico ha definito una vera e propria "esecuzione". I sicari attendevano l'arrivo dell'auto sulla quale viaggiava la nota attivista lungo la trafficatissima rua Joaquim Palhares, a Estácio. Una serie di colpi esplosi in successione avrebbero letteralmente crivellato la vettura e cinque di questi raggiungono l'attivista, altri due il suo autista. Altri colpi sono stati esplosi da almeno quattro soggetti con pistole in pugno, prima di darsi alla fuga e lasciare la scena dell'incredibile crimine. Le prima immagini dell'agguato ovviamente hanno trovato prontamente spazio proprio sui social, dove non è mancato un moto di rabbia nei confronti dell'inaudita violenza che si è scatenata in un tranquillo mercoledì mattina.

MARIELLE FRANCO E LA SUA BATTAGLIA CONTRO LE VIOLENZE NELLE FAVELAS

Marielle Franco era un'attivista molto nota, quinta tra le più votate alle ultime amministrative del paese nonché consigliera del PSOL. In tanti la ricordano per le sue battaglie, l'ultima proprio qualche giorno fa quando aveva aspramente criticato gli interventi della polizia militare e dei soldati a Acari, grande favela a nord di Rio De Janeiro. Qui lo scorso lunedì si era verificato un'incursione dei corpi speciali nel corso della quale erano rimasti uccisi cinque ragazzi. Su Facebook scriveva la Franco: "Dobbiamo raccontare cosa sta accadendo a Acari. Dobbiamo gridare al mondo e far sapere a tutti l’azione brutale e selvaggia della polizia", prima di lanciare una pesante accusa. Secondo l'attivista infatti, un battaglione della polizia militare di Rio stava seminando il panico stuprando e uccidendo i residenti della favela. Per Acari la consigliera si era battuta per anni e la sua denuncia aveva colpito anche il decreto che affida la sicurezza del paese all'esercito. Dopo l'agguato è intervenuta anche Amnesty International che ha chiesto l'avvio di un'inchiesta per fare chiarezza sul drammatico omicidio: "Mirella era una figura riconosciuta per il suo impegno in difesa dei diritti umani, specialmente a sostegno delle donne nere e meticce delle favelas e nella denuncia della violenza poliziesca", si legge in una nota. La sua battaglia per i diritti delle donne di colore e delle minoranze era nota a tutti. Laureata in pubblica Amministrazione la Franco si era specializzata nelle Unità di pacificazione e lascia una figlia di 19 anni.

