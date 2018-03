Russia, aereo perde 172 lingotti d'oro/ Carico fissato male finisce sulla pista di un aeroporto siberiano

Russia, aereo perde 172 lingotti d'oro: carico fissato male finisce sulla pista di un aeroporto siberiano. Il tutto è successo a Yakutsk precisamente in Siberia nord orientale.

15 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Russia, aereo perde 172 lingotti d'oro

Fa notizia la caduta di 172 lingotti da un aereo cargo in Siberia nord-orientale, situazione che ha portato a numerose polemiche. Dopo questo spiacevole evento l'aereo è atterrato poco dopo il decollo nel vicinissimo aeroporto di Megan che si trova ad appena dodici chilometri da Yakutsk dove era decollato. Non ci sono feriti per fortuna e stanno bene anche i cinque membri che facevano parte dell'equipaggio. Nonostante questo proprio i membri dell'equipaggio potrebbero passare dei guai anche se non è chiaro se gli addetti al fissaggio del carico fossero presenti all'interno dell'aereo dopo il decollo o se questi siano rimasti a terra. Sicuramente verranno aperte delle indagini per capire bene cosa è accaduto e vedremo se ci saranno per i responsabili di questo possibile disastro delle conseguenze anche pesanti dal punto di vista legale. Sicuramente ne sentiremo ancora parlare a lungo.

A YAKUTSK LO STRANO CASO

Da Yakutsk in Siberia nord-orientale è sicuramente qualcosa di veramente incredibile con un aereo che ha perso tre tonnellate di lingotti d'oro sulla pista di un aeroporto siberiano. I media russi hanno riportato la notizia sottolineando come l'aereo è un cargo An-12 che trasportava ben nove tonnellate di oro e che in fase di decollo ha perso 172 lingotti. Pare che la situazione in questione sia dovuta al fatto che probabilmente il tutto non fosse fissato nella maniera giusta. Qualcosa che sicuramente ha scatenato grandissime polemiche in Russia e non solo, sia per l'enorme valore di ciò che è caduto che per i problemi che avrebbero potuto causare feriti o addirittura dei morti con la caduta di questi oggetti così pesanti. Al momento si sta cercando di capire con minuziosa attenzione cosa in realtà è accaduto e se davvero il tutto è successo per un puro errore in un piccolo particolare che poteva costare molto caro.

© Riproduzione Riservata.