TOYS 'R' US CHIUDE / 33mila dipendenti licenziati, bancarotta per il colosso americano dei giocattoli

Toys 'R' Us chiude, 33mila dipendenti sono stati licenziati: bancarotta per il colosso americano dei giocattoli. La catena conta oltre 700 punti vendita in tutti gli Stati Uniti.

15 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Toys 'R' Us chiude

Toys ''R'' Us aveva fatto ricorso alla bancarotta lo scorso settembre, ora però è sicuro il fallimento. La catena di giocattoli per l'infanzia infatti chiuderà, la comunicazione è arrivata a tutti i dipendenti che sono all'incirca 33mila. Da qualche giorno già si parlava di questa possibilità anche perché il piano di rilancio non sembrava in grado di risollevare le sue sorti. L'azienda quindi ha deciso di diffondere la notizia del fallimento tramite una nota ufficiale. Arrivano notizie dal Wall Street Journal che sottolinea come dovrebbe essere presentata richiesta di messa in liquidazione giovedì, citando fonti anonime. Tra i motivi principali ci sarebbero oltre al debito di 7 miliardi di dollari anche la difficoltà a competere con i competitor online che hanno meno spese e per questo propongono prezzi molto più agevoli. Non è da escludere però che alcuni punti commerciali potrebbero rimanere aperti in seguito alla richiesta di liquidazione stessa.

LA STORIA DELLA CATENA DI GIOCATTOLI

Toys ''R'' Us è una catena di negozi di giocattoli americana aperta nel 1948 nel Maryland precisamente a Rockville. Fondata da Charles Lazarus originariamente portava il nome di Children's Supermart. Il cambio di nome del gruppo avviene nel 1957 quando si decide anche di specializzarsi proprio sui giocattoli per l'infanzia. A oggi l'azienda in questione gestisce 875 negozi negli Stati Uniti considerando anche i Babies 'R' Us sorti in seguito. Inoltre ci sono 600 negozi sparsi in giro per il mondo e 140 che invece sono in franchising in 35 paesi. Un colosso economico che crolla e getta nella disperazione i tantissimi dipendenti che da molti anni ne facevano parte. E pensare che appena nel 2007 la fatturazione di Toys 'R' Us superava i tredici miliardi di dollari. Anche nel nostro paese erano presenti diversi negozi della catena, ma c'è da dire che negli Stati Uniti Toys ''R'' Us rappresentava una vera e propria istituzione.

