EX SPIA KGB/ L'esperto: un avvertimento del Cremlino a tutti i traditori della Russia

Si torna al clima della Guerra Fredda anche in Europa, con la guerra di spie e l'espulsione di diplomatici dal Regno Unito. Che cosa sta succedendo ce lo spiega KONSTANTIN VON EGGERT

Vladimir Putin (LaPresse)

Era dai tempi della Guerra Fredda, nei lontani anni 70, che non si assisteva a una espulsione di tal numero di diplomatici russi dal Regno Unito. In realtà, se davvero il tentato omicidio contro l'ex spia doppiogiochista Sergej Skripal è stato orchestrato da Mosca come tutto sembra lasciar credere, non è una novità particolarmente clamorosa neanche da quando è caduto il Muro di Berlino. Mosca ha sempre dimostrato da quando Putin la governa di agire come preferisce anche all'estero, quello che stupisce di più è la dura reazione di Theresa May, sostenuta da Francia, Germania e Stati Uniti. Secondo l'ex capo della stampa russa presso la BBC, Konstantin Von Eggert, intervistato da ilsussidiario.net, "i servizi segreti russi non perdonano chi li ha traditi e azioni come queste sono un avvertimento per tutti coloro che ancora operano per l'intelligence inglese o di altri paesi. Le reazioni inglesi continueranno nelle prossime settimane, Theresa May si muoverà passo per passo, ma senza retrocedere".

Von Eggert, come mai la decisione di assassinare un agente ormai in pensione da anni? Manteneva particolari segreti scomodi secondo lei?

Non credo fosse pericoloso, questa azione è tipica dei servizi segreti russi. Skripal era un obbiettivo preciso da sempre anche se aveva smesso di operare. Azioni come questa inoltre sono un avvertimento per agenti russi reclutati dai servizi inglesi ancora in servizio o di altri paesi, sono considerati dei traditori da punire e questo è stato un avvertimento per tutti loro.

Stampa ed esperti dicono che una azione del genere si sia potuta compiere solo con il consenso di Putin, è d'accordo?

Preferisco dire che Putin, se ne fosse stato al corrente, non avrebbe detto di no. C'è comunque molta gente al Cremlino che può prendere tali iniziative senza per forza coinvolgere Putin.

La prova più forte che porterebbe a Mosca è il tipo di gas nervino usato, in uso dall'esercito sovietico prima della caduta del Muro di Belrino. Lei pensa che qualcuno che non siano i servizi segreti abbia potuto metterci mano e usarlo in questa azione?

Non vedo chi altri potrebbe aver avuto interesse a colpire Skripal, se non il Cremlino.

Theresa May ha agito con una durezza che non molti si aspettavano, pensa che abbia fatto bene?

Theresa May sta facendo un passo per volta. Per quanto riguarda i campionati del mondo di calcio ad esempio è previsto il solo boicottaggio della cerimonia di apertura da parte della delegazione inglese e della famiglia reale. Per adesso non si pensa a ritirare la squadra, ma dipenderà da come proseguono le indagini.

Francia, Germania e Stati Uniti stanno appoggiando Londra in modo deciso: che cosa comporterà questo nelle relazioni di questi paesi con la Russia?

Direi che i paesi più implicati al momento sono Stati Uniti e Regno Unito, Macron farà qualche azione puramente dimostrativa ma non vincolante mentre la Germania si terrà più defilata di tutti. Ma come ho detto, ci si muoverà passo per passo, non si può dire il futuro cosa riserverà.



(Paolo Vites)

© Riproduzione Riservata.