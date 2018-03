Georgia, seggiovia impazzita/ Video: sciatori sbalzati in aria come birilli, 8 turisti feriti

Georgia, seggiovia impazzita: turisti sbalzati in aria come birilli, le immagini choc dai video che fioccano in rete. Ancora da accertare le cause del guasto e le responsabilità.

16 marzo 2018 Emanuela Longo

Georgia, seggiovia impazzita

Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia quanto accaduto a Gudauri, in Georgia, dove una seggiovia della stazione sciistica è letteralmente impazzita creando momenti di vero panico. A darne notizia è TgCom24 che spiega come in seguito ad un guasto la cui origine non sarebbe ancora chiara, la seggiovia avrebbe iniziato ad andare in direzione contraria e ad una velocità decisamente maggiore rispetto a quella normale. Ovviamente le conseguenze dell'eccessiva quanto inconsueta velocità sono state subito percepite dai passeggeri, otto dei quali sarebbero rimasti feriti necessitando così il trasporto in ospedale. Secondo i medici che hanno fornito un primo soccorso sul posto, si tratterebbe ad ogni modo di casi non gravi sebbene siano stati sbalzati con violenza. I feriti sarebbero tutti sciatori turisti che stavano godendo di una giornata all'insegna della neve e dello sport. Il bilancio sarebbe potuto essere decisamente peggiore se non ci fossero state le urla di alcuni testimoni che hanno prontamente esortato gli altri turisti a lanciarsi giù dalla seggiovia prima di poter essere coinvolti. Solo dopo qualche minuto, stando sempre al racconto dei presenti, la funivia sarebbe stata bloccata.

SEGGIOVIA IMPAZZITA: LA DINAMICA

Inizialmente sembravano poche chiare che cause che avrebbero portato a far letteralmente impazzire una seggiovia in una stazione sciistica di Gudauri in Georgia, a centoventi chilometri dalla capitale. A quanto pare però, stando a quanto riportato da AdnKronos, l'incidente che ha causato il ferimento (fortunatamente lieve) di otto sciatori sbalzati dalla stessa seggiovia, sarebbe da ricondurre alla negligenza degli addetti all'impianto. In merito ai feriti, Interfax riferisce che due di loro avrebbero riportato traumi più gravi: si tratterebbe di un uomo ucraino e di una donna svedese, in stato di gravidanza. Subito dopo la diffusione della notizia, in rete e soprattutto via social sono comparse le immagini ed i video che immortalano l'attimo in cui la seggiovia impazzita lanciava gli sciatori come birilli nel suo tratto in valle. Come spiegato da un testimone alla Cnn, "l'impianto si è fermato per circa un minuto poi abbiamo iniziato ad andare al contrario". Qualcuno è riuscito anche a filmare gli attimi successivi allo stop della seggiovia. Ad ogni modo le autorità sono al lavoro al fine di fare totale chiarezza su quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità.

© Riproduzione Riservata.