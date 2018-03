RUSSIA CONTRO GB, CASO SPIA SKRIPAL/ Putin chiude il British Council: espulsi 23 diplomatici

Russia contro GB, caso spia Skripal: dopo le accuse di Boris Johnson a Vladimir Putin arriva la reazione di Mosca. Ventitre diplomatici britannici saranno espulsi dal territorio russo e...

Vladimir Putin (foto da Lapresse)

Clima da Guerra Fredda, anzi glaciale, quello che si respira da ormai diverse ora sull'asse Londra-Mosca. Il culmine dell'astio si è registrato nella giornata di ieri, quando il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha definito "assolutamente probabile" che a dare l'ordine di avvelenare l'ex spia russa doppiogiochista Sergiei Skripal e la figlia Julia con il gas nervino sia stato Vladimir Putin in persona. Dalla Russia queste accuse sono state immediatamente respinte al mittente, ma è chiaro che Mosca da un punto di vista strettamente politico non avrebbe potuto limitarsi ad una difesa debole e senza ritorsioni. Si spiega così la decisione di espellere dal territorio russo 23 diplomatici britannici (lo stesso numero dei diplomatici russi espulsi dalla Gb qualche giorno fa), definiti "persone non grate" e costretti a fare i bagagli entro una settimana. A riferirlo è l'agenzia Itar-Tass, secondo cui Mosca si riserverebbe la possibilità di intraprendere altre misure restrittive nel caso in cui Londra muovesse nuovi passi ritenuti "ostili" nei suoi confronti.

CHIUSO IL BRITISH COUNCIL A MOSCA

Ma la reazione della Russia alle accuse della Gb al presidente Putin è stata veemente e non si è limitata all'espulsione di 23 diplomatici britannici. Come riportato da Repubblica, infatti, Mosca ha ritirato il suo consenso all'apertura del consolato generale britannico a San Pietroburgo, ma soprattutto ha deciso di interrompere le attività del British Council, l'organizzazione culturale britannica, definita "irregolare". Adesso bisognerà capire quale sarà la reazione di Londra alle contromisure intraprese da Mosca. Nel frattempo domani si vota per le presidenziali russe 2018: il successo di Vladimir Putin è dato per scontato l'inquilino del Cremlino ambisce ad una legittimazione popolare oltre che in termini di consenso anche in fatto di affluenza alle urne. L'assedio dell'Occidente nei confronti della Russia potrebbe spingere anche i cittadini meno coinvolti dalla politica a recarsi ai seggi per manifestare la propria vicinanza al proprio presidente.

