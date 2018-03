Cambridge Analytica, "furto profili Facebook per aiutare Trump"/ Spiò gli elettori e aiutò un partito italiano

Cambridge Analytica, accuse pesanti contro la società di analisi dati: avrebbe rubato i profili Facebook di 50 milioni di elettori per influenzare il voto per Trump.

18 marzo 2018 Emanuela Longo

Donald Trump (LaPresse)

Cambridge Analytica, la nota società di analisi dati è finita nella bufera in seguito all'accusa di aver rubato profili Facebook di 50 milioni di elettori ed aver impiegato informazioni riservate per influenzare le elezioni presidenziali americane in favore di Trump oltre che i risultati della Brexit. Come spiega Il Fatto Quotidiano, all'epoca dei fatti la società di proprietà del miliardario Robert Mercel vedeva anche Steve Bannon tra i vertici. Si tratta di una figura strettamente connessa al presidente Usa, Donald Trump in quanto suo consigliere personale nonché stratega della sua campagna elettorale. A svelare cosa potrebbe celarsi dietro la società inglese Cambridge Analytica, da tanti ritenuta una sorta di Grande Fratello di orwelliana memoria, come riporta Repubblica.it è stata un'inchiesta dell'Observer e del New York Times grazie ad alcune confessioni di un ex dipendente della stessa società. A confermare quelle che inizialmente sembravano essere delle mere indiscrezioni e voci è stato ora Facebook che nelle passate ore ha deciso di sospendere l'account ufficiale di Cambridge Analytica, accusata di aver "ingannato" il social network di Zuckerberg e violato le politiche relative alla gestione dei dati degli stessi utenti. Ora, la faccenda piuttosto intricata rischia di finire in tribunale con conseguenze che potrebbero riguardare da vicino anche la Casa Bianca.

IL COINVOLGIMENTO CON L'ITALIA E IL LAVORO SU FACEBOOK

La vicenda legata alla Cambridge Analytica potrebbe ora coinvolgere anche il nostro Paese poiché la medesima società ha affermato sul proprio sito ufficiale di essere stata ingaggiata dall'Italia nel 2012. A farlo sarebbe stato un "partito italiano che vanta i suoi ultimi successi negli anni '80". Grazie all'intervento della Cambridge Analytica il suddetto partito avrebbe ottenuto dei risultati eccellenti, ben oltre le aspettative. Lo stesso Alexander Nix, l'ad di Cambridge Analytica, raggiunto un anno fa dal quotidiano Repubblica aveva confermato di aver lavorato con politici italiani sebbene non avesse voluto avanzare alcun nome. Intanto oggi emergono le rivelazioni dell'ex dipendente, Christopher Wylie, che all'Observer ha spiegato senza mezzi termini come operava l'azienda tramite Facebook e quale era il fine ultimo. "Abbiamo sfruttato Facebook per raccogliere i profili di milioni di persone. E abbiamo costruito modelli per sfruttare quello che sapevamo su di loro e per prendere di mira i loro demoni interiori", ha rivelato. Solo nel 2015 il social network aveva scoperto il furto dei dati di molti utenti ma si limitò ad adottare alcune misure per proteggere le informazioni degli utenti vittime, senza metterli al corrente.

