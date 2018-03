I capricci del Principe Carlo d'Inghilterra / Tom Bower: "Ossessivo e petulante, viaggia portandosi i mobili"

I capricci del Principe Carlo d'Inghilterra, Tom Bower scrive un ritratto del reale e lo definisce ossessivo e petulante raccontando anche diverse situazioni alquanto singolari.

18 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Le parole di Tom Bower e la successiva uscita del libro sul Principe Carlo d'Inghilterra stanno creando molte polemiche nel Regno Unito. C'è la sensazione che potrebbe essere lo stesso erede al trono a sottolineare di non gradire quanto accaduto, lasciando tutti senza parole per dei particolari svelati dallo stesso Tom Bower ai microfoni del Daily Mail, dove ha spiegato anche che una volta ci fu una contesa quando il Principe Carlo fu invitato da una famiglia di amici in Galles e questi rinviò l'arrivo prima alla sera, poi al giorno dopo per alla fine non presentarsi. Il motivo? Non se la sentiva di lasciare il suo giardino di Highgrove e poco importa che dall'altra parte c'era qualcuno pronto a ingaggiare personale e acquistare cibo molto costoso per il suo arrivo. Delle situazioni che non possono passare inosservate e che probabilmente il popolo inglese vedranno in cattiva luce e continueranno ad associare proprio al ricco reale.

IL RITRATTO DI TOM BOWER

Tom Bower ha scritto un ritratto del Principe Carlo d'Inghilterra definendolo ossessivo e petulante. Ha poi svelato dei particolari sull'eterno promesso al trono, erede dal lontano 1952 della Regina Elisabetta, che sicuramente non ci aspettavamo. E' stato lo stesso scrittore al Daily Mail a dare qualche anticipazione, sottolineando: "Quando viaggia per andare a visitare qualche amico nel weekend è capace di portarsi dietro oltre al personale tra cui un maggiordomo, due camerieri, un cuoco, un segretario, una guardia del corpo e un dattilografo anche i mobili che fa arrivare un giorno prima a destinazione con il camion dei traslochi. Tra questi un letto ortopedico, una piccola radio da cui non si separa mai, un gabinetto privato e addirittura una scorta di carta igienica gradita e di acqua minerale oltre addirittura a quadri con paesaggi scozzesi". Parole che hanno sicuramente dell'incredibile e che svelano un personaggio diverso da quello che abbiamo sempre ammirato sul piccolo schermo.

