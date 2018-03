AUSTIN, NUOVA ESPLOSIONE IN TEXAS/ Quarto pacco-bomba: torna l’incubo “Unabomber” in città

Torna in azione l'attentatore (o il gruppo terroristico) che aveva già seminato morte a inizio marzo a Austin nel Texas: domenica sera è esplosa una nuova bomba

19 marzo 2018 Paolo Vites

Dopo le tre esplosioni che a inizio marzo hanno ucciso due persone ferendone altre due, torna nella città texana di Austin l'incubo delle bombe. Domenica sera infatti due persone sono rimaste fortunatamente solo ferite da una nuova esplosione. Non è detto che quanto successo sia collegato alle bombe di marzo, potrebbe essere stata una esplosione magari dovuta a fuga di gas, perché la polizia nella notte non ha potuto indagare, si aspettano i primi risultati delle indagini fra qualche ora, ma certamente il primo pensiero è che ci sia un collegamento. Terroristi che vogliono creare un clima di paura della città o magari un personaggio simile a "Unabomber", il folle che per anni ha tenuto in scacco le autorità americane depositando bombe rudimentali in giro per il paese? La specialità di Theodore John "Ted" Kaczynski, Unabomber, era di inviare pacchi postali contenenti esplosivi, dunque il caso di Austin sarebbe qualcosa di diverso. L'esplosione è avvenuta intorno alle 20 e 30 nel quartiere di Travis Country, una forte deflagrazione che ha ferito due ventenni fortunatamente non in pericolo di vita.

COSA HA SCATENATO LA "REAZIONE"

Le indagini sulle precedenti esplosioni, pacchi esplosivi trovati davanti alle porte di casa il 2 marzo, provocando la morte di un uomo di 39 anni, e altre due il 12 marzo in zone diverse di Austin dove un 17enne era morto dopo il ricovero e una donna rimasta ferita, non hanno portato a nulla. Infine un'altra esplosione aveva ferito una 75enne. Potrebbe anche trattarsi di atti commessi da gruppi di sostenitori afroamericani, Austin è infatti una città prevalentemente bianca un po' come tutto il Texas, uno degli stati più conservatori dell'Unione. Per chi fosse in grado di fornire notizie sull'attentatore o sugli attentatori c'è una ricompensa di 115mila dollari. Curiosamente proprio domenica mattina prima dell'esplosione serale, il capo della polizia di Austin aveva lanciato un messaggio all'attentatore: «vogliamo capire cosa ti abbia portato a fare queste cose, e vogliamo ascoltarti». Forse queste parole hanno scatenato la sua reazione.

