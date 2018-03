Siria, la presa di Afrin/ La capitale dei curdi conquistata dai turchi di Erdogan

Il dittatore turco Erdogan ha annunciato la conquista di Afrin, capitale dei curdi del nord est, le vittime civili sono migliaia mentre i combattenti si sono ritirati sulle colline

19 marzo 2018 Paolo Vites

Curdi di Afrin prima della disfatta, foto LaPresse

Con il completo disinteresse delle potenze occidentali i turchi hanno prima invaso la Siria del nord e dopo due mesi di battaglia hanno espugnato Afrin capitale del territorio curdo. La scusa ufficiale: paura che i curdi, definiti sostenitori del Pkk, l'organizzazione politico-terrorista dei curdi che vivono in Turchia, avessero un territorio a loro disposizione proprio al confine con Ankara. Secondo le notizie che arrivano dalla zona, dopo aver provato a resistere a lungo, i curdi si sarebbero ritirati improvvisamente sulle colline circostanti, probabilmente per evitare il massacro, ma anche per organizzare la resistenza contro i nuovi occupatori che per coprirsi dal punto di vista diplomatico (l'operazione lanciata da Erdogan è stata chiamata in modo vergognoso "Ramoscello d'ulivo")si sono alleati con i siriani dell'Esercito libero, gli iniziatori della guerra civile sostenuti da sempre dagli Stati Uniti e poi scopertosi essere in gran parte terroristi islamici legati ad Al Qaeda.

IL "NODO" DELLA NATO

Inutilmente Damasco aveva provato a mandare milizie in sostegno dei curdi, a cui Assad aveva promesso che quel territorio sarebbe stato concesso come regione autonoma. Secondo quanto si legge sui media americani ad esempio il Washington Post, la vittoria turca è stata possibile grazie alla concessione da parte russa dello spazio aereo da loro controllato in quella regione. E' l'ennesima dimostrazione del rovesciamento di alleanze e dei doppigiochi in questa sporca guerra: Mosca è infatti alleata con Damasco e ha contribuito alla liberazione di città importanti come Aleppo, ma vuole anche tenere buoni rapporti con Erdogan. I civili di Afrin, circa 150mila su un totale di due milioni, intanto per una piccola parte sono riusciti a rifugiarsi ad Aleppo grazie ad alcuni corridoi umanitari anche se i morti in questi mesi tra i civili sono stati migliaia, soprattutto donne e bambini. La paradossale situazione siriana adesso apre un nuovo fronte: la zona controllata dai curdi iracheni che secondo alcune indiscrezioni Erdogan vorrebbe attaccare anche quella. Ma qua i curdi sono alleati con gli americani che in questa zona hanno diverse basi militari: che succederà? Due paesi della Nato in guerra tra loro?

