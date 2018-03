Uber, incidente mortale: sospesi test per guida autonoma/ Donna uccisa dalla macchina che va da sola

Uber, sospesa la guida autonoma per un incidente mortale. Donna uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.

19 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Uber, sospesa la guida autonoma

Sono stati sospesi i test per la guida autonoma prodotti da Uber a causa di un incidente mortale. Infatti è morta una donna che è stata investita dalla macchina senza guidatore. Al momento il progetto è stato bloccato proprio in merito alla situazione vissuta in Arizona, la donna era intenta ad attraversare la strada. All'interno dell'autovettura c'era un tester che non è stato in grado di riuscire a prendere in tempo i comandi. Le prove erano in questo momento in atto in varie città come Tempe, Pittsburgh, Toronto e San Francisco. Uber ha detto comunque di collaborare pienamente con le autorità locali. Dara Khosrowshahi, Ceo di Uber, ha deciso di intervenire per fare le condoglianze alla famiglia della donna. Al momento è stato tutto bloccato, ma è probabile che ci siano delle novità nelle prossime settimane con il progetto che potrebbe essere preso nuovamente in mano.

LA SPERIMENTAZIONE DELLA GUIDA AUTONOMA

Il problema della sicurezza stradale è quanto più attuale in questo periodo con Uber che ha deciso di fermare i test sulla guida autonoma dopo un incidente mortale. Negli scorsi giorni, prima della tragedia, si era parlato a lungo di queste possibilità con informazioni contrastanti sulla possibilità di vedere davvero una macchina muoversi al 100% da sola. Infatti si discuteva sul fatto che nonostante l'aumento dei chilometri ci fossero ancora problemi legati all'obbligo di un intervento umano ancora più che necessario. I dati ci parlavano di un passaggio medio dai 402 chilometri percorsi fino ai 760 ogni sette giorni. Un numero importante che faceva ben sperare soprattutto per le evoluzioni che si sarebbero dovute vedere con il progresso della tecnologia. Di certo la sospensione del servizio è stata necessaria, ma ci sarà la possibilità magari col tempo di trovare altre soluzioni per provarci in maggiore sicurezza.

