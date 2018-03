Kenya, l'ultimo rinoceronte bianco settentrionale è morto/ Sudan era l’ultimo esemplare maschio, aveva 45 anni

Kenya, l'ultimo rinoceronte bianco settentrionale è morto. Sudan era l’ultimo esemplare maschio, aveva 45 anni, ora, per salvaguardare la specie, bisognerà riprodurli in vitro

Morto l'ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale

L’ultimo esemplare di rinoceronte bianco settentrionale di sesso maschile è morto nella scorse ore. Si chiamava Sudan, ed è spirato in Kenya all’età di 45 anni. La specie in via d’estinzione è quindi fortemente destinata a scomparire a breve, visto che rimangono vivi solo due esemplari, ma entrambi di sesso femminile. Sudan era malato da tempo per via dell’età molto avanzata, e di conseguenza è stato abbattuto. A renderlo noto è stata la riserva Ol Pejeta dove viveva appunto il povero animale: «Lo staff veterinario – si legge sul breve comunicato - ha preso la decisione di sottoporlo a eutanasia. Le sue condizioni di salute si sono significativamente deteriorate nelle ultime 24 ore; non riusciva più ad alzarsi e soffriva molto». La riserva di 350 chilometri quadrati, ubicata vicina a Nairobi, la capitale keniota, ha salutato con grande amarezza il povero Sudan.

ORA VERRANNO RIPRODOTTI ESEMPLARI IN VITRO?

I responsabili della stessa riserva hanno infatti confessato che il rinoceronte bianco «Verrà ricordato per aver fatto crescere nel mondo la consapevolezza della situazione in cui si trovano non solo i rinoceronti, ma anche le altre migliaia di specie a rischio estinzione a causa dell'uomo e delle sue attività». L’unico modo per salvare la specie è quello di riprodurre dei nuovi esemplari attraverso la fecondazione in vitro, altrimenti il rinoceronte bianco settentrionale è destinato a sparire dalla faccia della terra. Sudan non era nato in Kenya, ma era sbarcato vicino a Nairobi da uno zoo dell’ex Cecoslovacchia. In tutto il mondo si contano meno di 30 mila esemplari di rinoceronti, di cui 20mila bianchi meridionali, 5mila neri, 3.500 indiani con un solo corno, meno di 100 di Sumatra, e 60 di Giava. Il rinoceronte settentrionale bianco apparteneva alla terza specie di animali più grandi dell’Africa, dopo l’elefante e l’ippopotamo.

© Riproduzione Riservata.