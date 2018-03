WILLIAM E KATE MIDDLETON/ Toto-nomi per il figlio: se è una bambina potrebbe chiamarsi...

William e Kate Middleton, toto-nomi per il figlio: se è una bambina si potrebbe chiamare Alice, Mary o Victoria mentre se sarà un maschio possibili i nomi Albert e Arthur.

20 marzo 2018 Matteo Fantozzi

William e Kate Middleton, il nome del terzogenito

Kate Middleton e il Principe William sono in attesa del loro terzogenito/a e già è partito il toto-nomi. In moltissimi sono convinti come si tratti sicuramente di una femminuccia e su Metro possiamo leggere anche i nomi più probabili, in cima alla lista c'è Alice anche se questo non è il più gettonato. Questo però ha raccolto grandi consensi anche da parte della critica perché Alice era la terzogenita della Regina Vittoria. Non mancano però altri nomi tipicamente inglesi come Mary e Victoria. Non si esclude poi la possibilità che si tratti di una femmina con i nomi Albert e Arthur considerati tra i più papabili. Si pensa poi anche quello che sarà il congedo di Kate Middleton che non dovrebbe mancare all'altro evento dell'anno e cioè il matrimonio tra il giovane Harry e la splendida Meghan Markle. Tra le ultime voci poi spunta anche un'altra notizia e cioè che la donna potrebbe partorire in ritardo su quanto si era detto in precedenza.

LA LORO SPLENDIDA STORIA D'AMORE

Kate Middletone e il Principe William si sono conosciuti nel 2001 nell'Università di St.Andrews dove hanno iniziato a frequentarsi. Dopo essersi messi insieme i due si erano abbandonati per un breve periodo nel 2007, per poi ritrovarsi poco dopo. Si sono sposati il 29 aprile del 2011 nell'abbazia di Westmister con ovviamente la presenza di tutta la famiglia reale e quasi duemila invitati. Il 22 luglio del 2013 è nato il loro primo figlio George Alexander Louis mentre il 2 maggio del 2015 è nata la secondogenita Charlotte Elizabeth Diana. I due sono ora in attesa del terzogenito che ha alimentato davvero molte chiacchiere e rumors. I due hanno dimostrato di essere una coppia solida che ha dimostrato negli anni di avere grandissima stima l'uno dell'altro. Un vero esempio di cui anche la Regina Elisabetta va fiera e che ha promosso sempre a pieni voti. Sicuramente il terzo figlio regalerà ancora altri sorrisi al Principe William e a Kate Middleton.

