Nigeria, liberate 110 studentesse rapite da Boko Haram il mese scorso. Terroristi: “Non mandatele a scuola”. Le ultime notizie sulla liberazione delle ragazzine e sul singolare avvertimento

21 marzo 2018 Paolo Vites

Le avevano rapite con l'inganno, fingendosi militari dell'esercito nigeriano, venuti lì per salvarle dai terroristi di Boko Haram. Invece erano loro i terroristi, travestiti da soldati dell'esercito regolare. Il gruppo terroristico islamista che in nove anni di guerriglia e attentati ha ucciso in Nigeria circa 20mila persone causando due milioni e mezzo di sfollati è tutt'ora attivissimo e continua a colpire. L'ultimo episodio era accaduto lo scorso 21 febbraio quando alcuni di loro avevano attaccato un collegio femminile fingendosi militari che dovevano portare in salvo le studentesse. In tutto ne erano state rapite 111, addirittura una di loro che non riesce a camminare era stata aiutata da un'altra studentessa a salire su un camion dei miliziani, tanta la paura di cadere vittime di un rapimento, invece si erano consegnate da sole ai rapitori. Questo nuovo rapimento però ha avuto una svolta inaspettata in quanto fino a 110 ragazze sono state liberate non si sa in seguito a quale accordo con le forze governative, probabilmente uno scambio di prigionieri.

NIGERIA, LIBERATE STUDENTESSE RAPITE DA BOKO HARAM IL MESE SCORSO

“Non mandate più le vostre figlie a scuola”, così, secondo un testimone, i jihadisti avrebbero accompagnato la liberazione. Non è la prima volta che Boko Haram rapisce studentesse, ricordiamo il tragico episodio di quattro anni fa quando ne rapiranno ben 270, delle quali circa 180 sarebbero state liberate in due diversi momenti, mentre le altre rimangono schiavizzate sessualmente e anche usate per attentati kamikaze. Resta drammatica la situazione, non si capisce come mai i numerosi collegi femminili sparsi nel paese non siano sorvegliati da guardie armate o dall'esercito. Anche le campagne umanitarie come quella lanciata addirittura dalla ex first lady Michelle Obama per la liberazione delle 270 studentesse di Chibok non portò a nessuna reale mobilitazione di massa e quindi a fare pressioni sul governo nigeriano perché si attivasse per la loro liberazione.

