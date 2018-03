TEXAS, UNABOMBER DI AUSTIN SI È FATTO ESPLODERE/ Ultime notizie bomba: il 24enne stava scappando dalla Polizia

Texas, Unabomber si è fatto esplodere: ultime notizie e aggiornamenti da Austin, morto l'attentato seriale che terrorizzava da mesi dopo scontro a fuoco con la polizia

21 marzo 2018 - agg. 21 marzo 2018, 13.08 Niccolò Magnani

Texas, morto Unabomber in scontro a fuoco con polizia (LaPresse)

Ancora non è stata rivelata l’identità dell’attentatore seriale che ha terrorizzato Austin negli ultimi mesi: quello che è certo è che si tratta di un 24enne bianco statunitense che oggi, mentre stava scappando braccato dopo mesi di indagini dalla Polizia, ha deciso di farsi saltare per aria con l’ordigno preparato per l’ennesimo pacco-bomba da rilasciare nelle vie della capitale del Texas. Pare - secondo le testimonianze della CBS - che l’uomo si sia accorto che stava venendo braccato dagli agenti sotto copertura e a quel punto ha azionato il detonatore. Uno dei poliziotti ha sparato allora un colpo verso la macchina del 24enne e l’altro invece è rimasto leggermente ferito nell’esplosione che uccisa definitivamente l’Unabomber. Nella prima conferenza stampa tenuta dal capo della polizia di Austin, è stato annunciato che «con tutta probabilità l'uomo è l'autore di tutte le esplosioni avvenute nel mese di marzo. Il timore è che ci siano altri ordigni esplosivi non ancora individuati: gli agenti hanno invitato la cittadinanza alla prudenza».

UNABOMBER SI È FATTO ESPLODERE

Si chiude forse - nel peggiore dei modi - l’incredibile vicenda del “neo” Unabomber, l’attentatore seriale che in Texas ad Austin aveva seminato il panico con diverse esplosioni negli ultimi mesi causando in tutto 2 morti e diversi feriti. Una scia di sangue e di terrore che forse si è chiusa questa mattina con il presunto attentatore che si è fatto esplodere sempre ad Austin mentre la polizia stava per arrestarlo. Secondo quanto riporta la Cbs nelle sue ultime notizie, Unabomber è morto mentre stava piazzando un altro ordigno sul ciglio di una strada statale del Texas: la polizia si avvicinata e lui si è fatto detonare, ancora non chiaro se di proposito o colto di sorpresa dalla retata. Sta di fatto che ne è nato anche uno scontro a fuoco in cui l’attentatore è crollato a terra senza vita: anche qui, non è chiarissimo se la morte sia sopraggiunta per l’esplosione o se per gli spari dei poliziotti subito dopo. La notizia è giunta anche al di fuori degli Usa dopo che la polizia di Austin su Twitter aveva annunciato che c'era stata una sparatoria nella quale erano coinvolti degli agenti a circa 20 chilometri a nord del centro cittadino.

AVEVA COLPITO 4 VOLTE AD AUSTIN

Drammatico epilogo che mette fine ad una stagione di terrore sempre ad Austin e con ben 4 attacchi dinamitardi che hanno causato in tutto due vittime e diversi feriti: agiva sempre portando dei pacchi, era un uomo bianco con i capelli biondi e aveva fatto saltare in aria diversi ordigni nascosti tutti in trappole apposite per chi ritirava i pacchi. Nell’ultimissimo attacco bomba di qualche giorno fa a Schertz, vicino Austin, un pacco è esploso in un centro di distribuzione delle FedEx ferendo gravemente un dipendente. Le autorità statali e l’FBI hanno confermato che tutti gli attentati avvenuti in questi primi mesi del 2018 sono collegati tra loro, con identico modus operandi e molto probabilmente stessa mente dietro le trappole-bomba piazzate nella metropoli del Texas. Pare che solo un agente sia rimasto ferito durante l’esplosione e conseguente scontro a fuoco di questa mattina, mentre l’unica vittima certa è proprio il “novello” Unabomber.

