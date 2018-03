Usa, Donald Trump verso sanzioni alla Cina/ Ultime notizie: Ue esclusa dai dazi su acciaio e alluminio

Usa, Donald Trump verso sanzioni alla Cina: il presidente americano vicino alla firma, mentre l'Europa sarebbe esclusa dai dazi sull'acciaio e sull'alluminio.

22 marzo 2018 Emanuela Longo

Usa, Donald Trump verso sanzioni alla Cina (LaPresse)

Se finora si è parlato di Terza Guerra Mondiale tra Usa e Corea del Nord, adesso più che mai si parla di guerra commerciale. Protagonista è sempre Washington da una parte e Pechino dall'altra, almeno secondo le intenzioni del presidente americano Donald Trump che ha annunciato nuove tariffe e sanzioni contro la Cina per un valore di 50 miliardi dollari. Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, sarebbero queste le cifre che Trump avrebbe contenuto nel memorandum che potrebbe vedere la firma proprio nella giornata odierna. La mossa degli Stati Uniti contro la Cina è motivata dalle intenzioni di "punire" Pechino proprio per il furto di segreti tecnologici e commerciali e le sanzioni previste andrebbero a colpire in modo particolare l'import cinese in cento differenti categorie commerciali che spaziano dalle calzature all'elettronica, punto forte del Paese orientale. Inoltre, sono previste anche importanti restrizioni agli investimenti cinesi negli Stati Uniti. La notizia giunge esattamente in concomitanza con l'entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio. La Cina, intanto, sta pensando alle contromisure da adottare ed il ministero del Commercio ha emesso in via preventiva un avvertimento in cui si annuncia che Pechino è pronta a prendere "tutte le misure necessarie per difendere in modo risolutivo i suoi diritti e interessi legittimi".

TRUMP, EUROPA ESCLUSA DAI DAZI

Qual è invece la situazione sul fronte europeo? Il timore dei dazi imposti da Donald Trump anche all'Ue potrebbero essere evitati, o almeno è questa la speranza del ministro tedesco dell'Economia, Peter Altmaier della Cdu che all'emittente Ard ha asserito: "Credo che abbiamo davvero ancora una chance di evitarne l’entrata in vigore se gli Stati Uniti e la Germania siano disposti a riconoscere entrambi che è importante". Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, gli Stati Uniti al momento esenteranno dai dazi su acciaio e alluminio in vigore stanotte alcuni alleati tra cui anche l'Europa così come Australia, Corea del Sud, Argentina e Brasile. La conferma è giunta direttamente dal rappresentante al commercio Usa Robert Lighthizer, che ha spiegato alla commissione Finanze del Senato: "Il presidente Donald Trump ha deciso di sospendere l'imposizione dei dazi rispetto a questi paesi".

