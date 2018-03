Facebook, Elon Musk contro Mark Zuckerberg/ Tesla e SpaceX, pagine cancellate: sì a campagna #deletefacebook

Facebook, Elon Musk contro Mark Zuckerberg: Tesla e SpaceX pagine cancellate: sì alla campagna #deleteFacebook. Si vira su Twitter e altri social network.

23 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Facebook, Elon Musk contro Mark Zuckerberg

Nuova pagina dello scandalo Facebook con Elon Musk che ha deciso di cancellare le pagine ufficiali e verificate delle sue aziende Tesla e SpaceX, sostenendo la campagna di Brian Acton #deleteFacebook. Non è di certo la prima occasione che Elon Musk, noto anche come Mr.Tesla, si è scontrato con le nuove tecnologie, l'anno passato ad esempio puntò il dito in maniera rigida contro l'intelligenza artificiale che secondo lui avrebbe portato alla Terza Guerra Mondiale. Le pagine Facebook di Tesla e SpaceX erano da oltre due milioni e mezzo di fan, sicuramente una cifra importante e in grado di influenzare l'opinione pubblica. Un click e tutto è sparito per sempre, con l'obiettivo di ignorare quelle che potrebbero essere le novità legate a Facebook. Al Corriere della Sera poi Elon Musk ha parlato sottolineando che terrà invece Instagram, social che al momento rimane collegato al portale ideato da Mark Zuckerberg.

LA CAMPAGNA #DELETEFACEBOOK

La campagna #DeleteFacebook ha preso il via negli ultimi giorni in seguito allo scandalo Cambridge Analytica che ha travolto il noto social network che per alcuni rischia ora addirittura la chiusura. A lanciarla è stato Brian Acton, co-fondatore di Whatsapp, che ha aperto queste travolgenti polemiche lasciando un po' tutti senza parole. Pare infatti che proprio la Cambridge Analytica si sia appoggiata ai dati raccolti da Facebook per andare poi a creare delle vere e proprie campagne elettorali in grado di influenzare diversi paesi per quanto riguarda i voti. Una situazione complicatissima che ha portato il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg che si è detto responsabile di quanto accaduto e quindi pronto a sistemare la situazione per cercare di proteggere le informazioni degli utenti del social più famoso del mondo. Zuckerberg ha provato a salvare la sua azienda, convinto che si potrà trovare un punto di incontro per far tornare tutto al suo posto.

© Riproduzione Riservata.