ATTENTATO FRANCIA, OSTAGGI IN SUPERMERCATO/ Trebes, ultime notizie: 2 morti, “è un attacco dell’Isis”

Francia, terrorista in supermercato uccide due ostaggi, ultime notizie: l’Isis rivendica l'attentato. Il terrorista ha ucciso due ostaggi in un supermercato di Trebes, gli aggiornamenti

23 marzo 2018 - agg. 23 marzo 2018, 13.32 Davide Giancristofaro Alberti

Il Super U di Trebes dove il terrorista è barricato con gli ostaggi

Prima Carcassone, poi Trebes: secondo gli inquirenti l’attentatore entrato in azione in Francia questa mattina dovrebbe trattarsi della stessa persona; o comunque, le due azioni sono da ritenersi del tutto implicate tra loro. Il premier francese Eduard Philippe ha parlato poco fa e ha confermato quello che ormai sembrava chiaro a tutti i commentatori dalla prima ora: «tutte le informazioni di cui disponiamo allo stato attuale fanno pensare ad un atto terroristico». La buona notizia è che non vi sono state segnalate altre vittime oltre ai due ostaggi sicuramente morti nello scontro a fuoco interno al supermercato di Trebes: anzi, tutti gli altri ostaggi sarebbero riusciti a fuggire o quantomeno il terrorista li avrebbe fatti uscire dalla struttura senza compiere altre mattanze. L'uomo armato è rimasto all'interno soltanto con un ufficiale della gendarmeria che era presente al momento della presa di ostaggi: tra le vittime ci sarebbe il macellaio del market “SuperU” di Trebes. Viene confermata anche la matrice dell’attacco, con l’assalitore che avrebbe gridato prima di entrare nel supermercato «Allah Akbar»: secondo il giornale locale La Depeche du Midi, «il killer avrebbe detto di voler vendicare la Siria e di appartenere all’Isis». Non solo, sarebbe stato armato di diverse bombe a mano che fanno tenere una notevole precauzione alle forze speciali impegnate ora in un possibile blitz per stanare l’attentatore ancora barricato dentro il Supermercato.

ATTENTATO IN SUPERMERCATO A TREBES

La cittadina francese di Carcassone, è stata scossa questa mattina da due attentati terroristici. Un uomo ha esploso dei colpi di arma da fuoco nei confronti di alcuni poliziotti della città nel dipartimento dell’Aude, e successivamente si è barricato in un supermercato di Trebes, a 10 chilometri di distanza dalla località precedente, tenendo in ostaggio la clientela (due degli ostaggi sarebbero stati uccisi) che in quel momento stava effettuando la spesa. Sono ancora poche le informazioni che ci giungono dalla Francia, (pare che gli ostaggi siano stati liberati) e le forze dell’ordine stanno cercando di ottenere maggiori dettagli, fatto sta che l’Isis ha già rivendicato il gesto, come confermato dal Ministero degli Interni transalpino. L’uomo ha infatti dichiarato di appartenere allo stato islamico e attualmente vi sarebbe in corso un’operazione da parte della gendarmeria francesa per cercare di porre in sicurezza la zona del Super U di Trebes.

GLI SPARI A CARCASSONE

Il Ministero degli Interni, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha voluto precisare che: «Le priorità sono l'intervento della polizia e dei soccorsi. A breve verranno forniti ulteriori dettagli su questo account, non diffondete rumors». Il Ministero ha altresì chiesto ai media di non recarsi nelle immediate vicinanze del supermercato, per favorire l’intervento delle forze dell’ordine, e di non diffondere informazioni che potrebbero risultare fuorvianti. Per quanto riguarda i colpi di arma da fuoco, sono stati esplosi come dicevamo a Carcassone, nei confronti di quattro poliziotti appartenenti alle forze dell’ordine CRS di Marsiglia. Nel dettaglio, come fa sapere la stessa polizia, il malvivente ha sparato cinque volte, ferendone uno alla spalla. Pare che i 4 poliziotti si trovassero in strada mentre facevano jogging, quando un auto è passata di lì, e il guidatore ha appunto estratto l’arma facendo fuoco.

© Riproduzione Riservata.