Caso Skripal ex spia russa avvelenata/ Espulsioni diplomatici da Usa e Ue: Italia ne caccia 2, 60 via da Trump

26 marzo 2018 Niccolò Magnani

Caso Skripal, diplomatici russi cacciati da Usa e Ue (LaPresse)

Il caso della ex spia russa avvelenata in Regno Unito crea una prevedibile ondata di avversità diplomatiche dopo le “promesse” fatte gli scorsi giorni con il passare delle indagini che vedevano la Russia di Putin sempre più nel mirino. Per il caso “Skripal” - in fin di vita assieme alla figlia Yulia per un avvelenamento da gas nervino - anche l’Italia, come altri Paesi europei e gli stessi Stati Uniti hanno prodotto una serie di esplosioni programmate di diplomatici del Cremlino dalle proprie ambasciate. L’assalto diplomatico contro Mosca arriva al termine del Consiglio Europeo che ha visto entrare in difesa del Regno Unito tale disposizione che di certo rende i rapporti tra Putin e i principali leader Ue e Usa non proprio semplicissimi. L’Italia ha deciso di espellere entro una settimana due funzionari dell’ambasciata di Roma: lo ha annunciato la Farnesina, «a seguito delle conclusioni adottate dal Consiglio Ue e in coordinamento con partner europei e alleati Nato». Assieme a Roma infatti sono ben 14 i Paesi Ue che aderiscono alle dure misure per il caso Skripal. Così Donald Tusk, presidente della Commissione: «Come deciso al vertice Ue della settimana scorsa, in risposta all'attacco di Salisbury, già 14 Stati membri hanno deciso di espellere diplomatici russi, altre espulsioni non sono da escludere nei prossimi giorni e settimane».

LA REAZIONE DI MOSCA

Gli Stati Uniti hanno deciso di espellere ben 60 ambasciatori del Cremlino, intervenendo in soccorso del proprio alleato più vicino, ovvero il Regno Unito di Theresa May: Trump ha firmato stamane l’ordine di espellere le “spie russe” con anche “la chiusura del consolato di Seattle. funzionari russi dovranno lasciare gli Stati Uniti entro sette giorni”. Addirittura la Casa Bianca accusa quesi 60 diplomatici di aver approfittato della copertura diplomatica per lavorare negli Stati Uniti. A fare da eco alla clamorosa girandola di espulsioni in tutto l’Occidente per un caso ancora tutto da chiarire, Mosca ha deciso di non starsene zitta e di reagire con lo stesso, medesimo, pugno di ferro: «daremo una risposta speculare all’esplosione dei nostri diplomatici nei prossimi giorni», dichiara sibillino il Cremlino. Per ora Putin resta in silenzio ma è ovvio che al prossimo Consiglio Onu tale argomento sarà tra le primissime tematiche da affrontare per evitare uno scontro diplomatico su tutti i fronti tra Occidente e Russia.

