Arnaud Beltrame, il gendarme eroe di Trebes/ Macron: “Simbolo dello spirito francese di resistenza”

Arnaud Beltrame, il gendarme eroe di Trebes, Macron: “Simbolo dello spirito francese di resistenza”. Omaggio della Francia al poliziotto che ha salvato la donna ostaggio

Macron, presidente della Francia - LaPresse

La Francia si è fermata quest’oggi per rendere omaggio al tenente colonnello Arnaud Beltrame, il gendarme eroe che la scorsa settimana si é sacrificato nel supermercato di Trebes, per favorire il rilascio di una donna, l’ultimo ostaggio nelle mani del terrorista Isis. L’elogio funebre si è tenuto nel complesso militare degli Invalides, in quel di Parigi, alla presenza delle massime autorità dello stato, fra cui il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, che ha voluto ricordare la vittima dello jihadista con tali parole: «Beltrame incarnava l'eroismo francese, lo stesso che ha segnato la storia del Paese, da Giovanna d'Arco al Generale de Gaulle». E ancora: «Un sacrificio supremo, simbolo dello spirito francese di resistenza, una determinazione inflessibile dinanzi al barbaro nichilismo».

LA NOMINA A COLONNELLO

Quindi, un Macron visibilmente commosso, ha concluso il proprio intervento con queste parole: «Non è morto invano. La sua memoria vivrà, il suo esempio resterà». Presenti anche gli ex presidenti francesi Nicolas Sarkozy e Francois Hollande, nonché i famigliari di Beltrame (con cui Macron si è intrattenuto), nonché i parenti di tutte le altre vittime del Super U di Trebes e dell’attentato a Carcassone. Macron, durante l’elogio funebre, ha nominato il gendarme colonnello, e a poi deposto sulla bandiera francese che avvolgeva la bara, le insegne di Comandante della Legion d'Onore. Nel frattempo sono emersi altri dettagli circa l’attentato nel supermercato di Trebes: il gendarme ha provato a disarmare il terrorista senza riuscirci, e probabilmente ciò ha scatenato la furia dello stesso magrebino.

